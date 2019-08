4 anni senza provvedimenti: il ponte Gramignara è un pericolo.

PORTO VIRO (Rovigo) - Continua la polemica incessante del ponte Gramignara di Porto Viro, che da fin troppo tempo è in una condizione di degrado e a questo punto è la minoranza che cerca risposte dall'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Maura Veronese. Una premessa è doverosa, dato che tale passaggio è di competenza del Consorzio di Bonifica Delta del Po.Nel 2015, con la vecchia amministrazione di Thomas Giacon, il Consizio aveva comunicato di diminuire il carico dei mezzi che transitavano sul ponte, così venne avvisata la cittadinanza e le associazioni di categoria della situazione e venne predisposta un'ordinanza (n. 71 del 20 luglio 2015), con la quale si stabiliva il senso alternato per tutti i veicoli al di sotto delle 5 tonnellate e con un limite dei 30 km/h. Inoltre lo stesso Consorzio aveva progettato una soluzione che venne presentata alla Regione Veneto.Dopo 4 anni la situazione del ponte della Gramignara è lo stesso, se non peggiore, per cui sono i consiglieri di minoranza a scendere nuovamente in campo, chiedendo un consiglio comunale urgente, dove inserire tale punto all'ordine del giorno.Inoltre i consiglieri d'opposizione Silvia Gennari, Thomas Giacon, Geremia Gennari, Ivano Vianello, e Alessia Tessarin chiedono: "Se l'amministrazione, tramite il Consirzio di Bonifica, ha avuto modo di verificare l'evoluzione e i progressi in merito alla realizzazione del nuovo ponte". "Se e quali ulteriori iniziativa l'amministrazione intenda assumere, per ottemperare in modo efficace e definitivo all'ordinanza n. 71 del 20 luglio 2015 al fine di assicurare la gestione ottimane del bene a tutela della pubblica incolumità".Una situazione che deve essere chiarita dal comune, dato che in questi anni non si è mai arrivati ad una soluzione concreta e questo ponte è un vero e proprio pericolo per tutti coloro che vi transitano giornalmente.