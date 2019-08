"Finalmente si respira un'aria positiva"

ROVIGO - Prestazione di rilievo per il Rovigo calcio, che contro il Granzette ottiene un secco 3 - 0 davanti ad un pubblico importante, ossia quello di Roberto Benasciutti, prossimo ad entrare nella scena societaria rodigina. I nuovi innesti come Dall'Ara, Andreello e Pianta si sono fatti subito vedere, ma è chiaro che l'ossatura della formazione biancoblù è rimasta la stessa, permettendo una sinergia migliore tra i reparti fin da inizio di questa stagione.Il mister Davide Pizzo chiarisce quella che è stata la sfida di sabato scorso: "Abbiamo giocato da squadra, dimostrando di essere già a buon punto con la preparazione; c'è da dire che rispetto lo scorso anno siamo avanti praticamente di un mese e questo giova a tutto l'ambiente, che può partire per il prossimo campionato con ancora maggiore entusiasmo".Specificando poi: "Sono del parere che i ragazzi nuovi si stanno sacrificando non poco per cercare di capire il nostro modo di giocare e di fare calcio e c'è da ammirarli per quello che fanno, perchè non è facile per nessuno". "Contro il Granzette abbiamo sempre avuto il pallino del gioco e non ci siamo mai deconcentrati, nonostante ci fosse anche particolarmente caldo". "".Concludendo: "Ora pensiamo alla prossima sfida, che sarà sicuramente quella di Coppa Veneto contro la Fiessese qua a Rovigo; una prova importantissima per capire dove cosa vogliamo fare anche in campionato, dato che la formazione allenata da Marco Trambaioli è sicuramente una delle squadre che può aspirare ai playoff finali".".Insomma, tanti segnali positivi per questo Rovigo, che oltre ad aver stretto la mano a Roberto Benasciutti, ha quasi completato le rose del settore giovanile.