Dello Scardovari il quarto memoria Lorenzo Zanetti

OCA MARINA (Rovigo) - Lo Scardovari, alla sua prima amichevole stagionale, s'impone con un risultato tennistico sulla formazione di allenata da mister Crisitan Zanetti nel quarto memorial Lorenzo Zanetti. Tanti gli assenti per la squadra di Scardovari, tra cui Ballarin, Sambo e Boscolo Schila. In ogni caso la squadra gialloblù ha dimostrato il proprio valore dal primo minuto, con un Gherardi e un Bellemo ispirati per il gol, il primo autore di una tripletta, mentre il secondo del primo gol del vantaggio.L'allenatore portotollese Fabrizio Zuccarin dichiara: "Non posso che essere contento dei ragazzi, in quanto c'erano tante assenze tra i più "anziani" e ho avuto la possiblità di far giocare tutti i giovani che avevo a disposizione, riuscendo per questo a capire come si comportano e soprattutto a che punto sono della loro preparazione"."Il percorso è lungo, ci sono tanti elementi che si devono amalgamare, ma una cosa è certa, ossia il fatto che un po' alla volta riusciremo a fare il gioco che ci siamo prefissati di fare". "Ho una rosa competitiva e credo sia solo questione di tempo per farla girare al meglio".La prossima sfida amichevole sarà mercoledì 21 agosto contro la Tagliolese, per poi giocare la partita di Coppa Veneto contro l'Azzurra Due Carrare in casa domenica 25 agosto alle ore 17.