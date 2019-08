Martedì in musica grazie all’Arma

PORTO VIRO (RO) - Martedì 20 agosto 2019, alle ore 21, in piazza Marconi di Porto Viro (Rovigo), si esibirà in concerto la Fanfara del 3° reggimento Carabinieri “Lombardia” diretta dal maresciallo capo Andrea Bagnolo. L’evento e’ stato organizzato dalla locale “Associazione nazionale carabinieri” in collaborazione con il Comune e la Proloco di Porto Viro.

La Fanfara dei Carabinieri ha origine nel 1820, alcuni anni dopo la fondazione del corpo dei Carabinieri reali (avvenuta nel 1814), quando vennero arruolati i primi militari trombettieri chiamati “Trombetti”. Dopo l’unità d’italia, con Regio decreto del 18 giugno 1862 vengono ufficialmente assegnati alla Legione Carabinieri Lombardia: un brigadiere, un vicebrigadiere e quattro carabinieri a cavallo per disimpegnare i servizi di trombettiere. da questo iniziale nucleo si evolverà, nel corso degli anni, la fanfara della legione Carabinieri “Lombardia” che, nell’inverno del 1946, dopo la reintroduzione dei battaglioni mobili carabinieri, diventerà fanfara del 3° battaglione e successivamente, il 22 dicembre 2014, assumerà l’attuale denominazione.

il termine “Fanfara” è rimasto legato al complesso bandistico nel corso dei secoli anche se l’attuale organico (30 elementi) è in realtà quello della “piccola banda Vesselliana” che prevede anche strumenti ad ancia e percussioni. tale inesatta denominazione è ancora utilizzata esclusivamente per tradizione militare. attualmente la fanfara, ai tradizionali compiti svolti durante parate e cerimonie militari, affianca una intensa attività concertistica con un ampio repertorio che va dalle tradizionali marce militari ai brani classici, a quelli moderni e contemporanei.