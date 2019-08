Arrivati 279.000 euro per i danni dell'ottobre 2018

PORTO TOLLE (Rovigo) - Verranno liquidati in questi giorni i primi importi per il maltempo dell'ottobre 2018 in tutta la Regione Veneto. La bufera arrivata proprio alla fine dello scorso anno ha causato non pochi danni su tutta la costa e per questo motivo la Regione ha messo a disposizione ben 744.000 euro per il reparto pesca e agricoltura per dare sollievo alle molte persone che hanno subito danni ingenti in questi settori.Porto Tolle ha ottenuto benper quanto rigurada non solo i privati, ma anche per danni alla. Sono interessate da questo rimborso ben 24 attività di pesca, che avranno un contributo variabile tra i 2.000 e i 5.700 euro. A questo punto il comune di Porto Tolle avrà tempo 30 giorni per liquidare questi soldi.A parlare con soddisfazione è l'assessore alla pesca, che commenta: "Non posso far altro che essere contenta di questo risultato, in quanto sono passati solo 10 mesi dall'accaduto e ci troviamo già con il contributo della Regione che va a coprire diversi danno subiti dal settore pesca". "Per la gente comune 10 mesi sembrano tanti, ma nella realtà dei fatti posso affermare che a livello burocratico sono pochi e questo dimostra la celerità della Regione Veneto in questi casi; un esempio per quelle che sono le richieste di risarcimento danni per gli ultimi fatti accaduti ad inizio agosto".In seguito è anche il sindacoche commenta: "Anche io esprimo tutto il mio compiacimento in questo momento, dato che sono risposte concrete della Regione e soprattutto del commissario nominato dal ministero, ossia Luca Zaia, che ha saputo dare un sostegno tempestivo alla situazione creatasi lo scorso anno". "Tante persone hanno perso molto e per questo è giusto che abbiano un ristoro sul quale fare affidamento, che deriva da uno stato presente".