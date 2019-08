Il programma settimanale delle amichevoli di promozione e prima categoria prima della Coppa Veneto

ROVIGO - Tante le squadre in campo in questi giorni per le ultime rifiniture in vista del primo turno di Coppa Veneto di domenica prossima 25 agosto. Partendo dalla promozione lo Scardovari (dopo il 6 - 1 con lo Zona Marina) affronterà in casa propria alle 20.30 la Tagliolese di mister Sandro Tessarin, che dopo il 2 - 2 contro il Mesola (squadra ferrarese in promozione) vuole dimostrare nuovamente il proprio stato di forma.Il Porto Viro di mister Matteo Tiozzo giocherà contro il Granzette a Boara Pisani alle ore 20.30, per una sfida che deve far bene moralmente alla compagine di Porto Viro, che arriva da due sconfitte in amichevole.Il Badia Polesine giocherà in casa (stadio Cadenazzo) alle ore 20.30 contro l'Union Cus, squadra di seconda categoria veronese che vuole fare il salto di categoria dopo la bella prestazione dello scorso campionato.Scendendo in prima categoria, il Loreo di Samuele Broggio, dopo il secco 2 - 0 contro il Porto Viro, vuole ripetere la prestazione con il Mesola in trasferta alle 20.30, per capire se la solidità della squadra è tale da affontare serenamente la prima sfida ufficiale in Coppa Veneto. Il Rovigo riposa fino alla partita di domenica, mentre il Pettorazza Grimani giocherà in casa alle 20.30 contro il Borgoforte, squadra padovana neopromossa in seconda categoria.Infine la Fiessese sarà protagonista del triangolare "Momorial Renzo Trambaioli" con Canalbianco e La Rocca Monselice (formazione padovana nello stesso girone dei ragazzi di Marco Trambaioli); mentre l'Union Vis giocherà a Villanova del Ghebbo giovedì sera alle 20.30 sfidando la compagine allenata da Gianmario Pellegrini.