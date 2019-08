Evento su due ruote che coinvolge anche le famiglie 

ROVIGO - Per il quinto anno consecutivo, il Gruppo Ciclistico Tassina organizza, per Domenica 25 agosto, la manifestazione denominata "V Trofeo Città di Rovigo". Si tratta di una manifestazione ciclistica non competitiva, ad andatura controllata, con partenza dalla Casetta della Polisportiva Tassina, in via Vittorio Veneto e arrivo in piazza Vittorio Emanuele II.

Il percorso di 60 km si snoda tra la provincia di Rovigo e la provincia di Padova, fino a toccare la parte più a sud dei Colli Euganei. Ci sarà una classifica a premi, in base al numero di iscritti di ciascuna società partecipante all'evento.

Nel corso della mattinata, in attesa dell'arrivo dei ciclisti in Piazza Vittorio Emanuele II, previsto per le ore 11 circa, sono stati organizzati dei momenti di intrattenimento e partecipazione collettiva: “Zumba in piazza” con gli amici della Zumba Fitness Lampone Rosso e la seconda edizione del “Mini Trofeo Città di Rovigo”, un evento creato appositamente per coinvolgere i più piccoli (dai 4 ai 10 anni) i quali dalle ore 10,00 potranno partecipare ad una gimkana in bici allestita attorno alla piazza. Unici requisiti richiesti: biciclettina e caschetto.

All’arrivo dei ciclisti, dopo un luculliano ristoro, a base di porchetta, pinza onta e frutta fresca, ci saranno le premiazioni delle squadre partecipanti.

Come ogni anno l'obiettivo di questo evento è quello di promuovere lo sport e far conoscere il mondo delle due ruote alla città cercando di coinvolgere tutta la cittadinanza, dai più piccoli ai più grandi.