Lo storico concorso in rivera

ROSOLINA MARE (RO) - Continuano le selezioni di Mister Italia in Veneto, l’ultima tappa, prima della finale regionale che si terrà alla Discoteca Odissea di Spresiano, è quella di venerdì 23 agosto quando a Rosolina Mare (Rovigo). In piazzale Europa i concorrenti si contenderanno il titolo di Mister Italia Rosolina Mare e le altre fasce in palio abbinate allo storico concorso nato nel 1983 e collegato ai maggiori concorsi mondiali come Mister Mondo, Mister Universo e altri ancora.





La manifestazione, organizzata dallo staff di Mister Italia con il supporto del Comune di Rosolina e della locale Pro Loco, avrà inizio alle ore 21.30 e sarà presentata da Laura Zambelli. I concorrenti si presenteranno al pubblico e alla giuria prima in due momenti dedicati prettamente alla gara in cui sfileranno con un completo casual e successivamente con il costume da bagno ufficiale di Marco Calandra.it, seguiranno dei momenti moda fuori concorso. La serata sarà arricchita da alcuni interventi canori con gli ospiti della serata, i Blonde Brothers già a “The Winner Is” trasmissione di Canale 5 condotta da Gerry Scotti. Oltre alla fascia di Mister Italia Rosolina che andrà al primo classificato, le fasce in palio sono: Mister #Millennial Cotonella, Mister Boy Italia Wella, Mister Fitness, Mister Cinema e Mister Eleganza. Ad occuparsi per conto della Wella del look e dei capelli dei concorrenti ci penserà lo staff del salone “L’Essenziale” di Rosolina Mare. Partner di Mister Italia, sono Sting occhiali da sole, Barachini scarpe, Wella prodotti per i capelli, Cotonella Uomo azienda di intimo e Marco Calandra partner tecnico per i costumi da gara.

La Finale Nazionale di Mister Italia 2019 si terrà a settembre a Lignano Sabbiadoro. Per coloro che vogliono iscriversi possono farlo gratuitamente scrivendo a veneto@misteritalia.org oppure telefonando al 331.8418444 oppure andando sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/www.misteritalia.org