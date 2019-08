Bonifica: Impegno continuo per dissetare la campagna

ROVIGO - “Le temperature di quest’estate sono state superiori alla media e si è evidenziata una maggiore esigenza idrica per soddisfare la richiesta delle colture in campo. Il Consorzio di bonifica Adige Po con il proprio personale e le proprie strutture (idrovore, scolmatori ecc.) ha cercato di dissetare le campagne, utilizzando le risorse idriche disponibili”.

Sono le parole del presidente Visentin del consorzio, dopo un confronto con il direttore generale dell’Ente consortile ingegner Mantovani.

“La situazione è stata ed è abbastanza tranquilla - aggiunge il direttore Mantovani . dove le nostre maggiori aste fluviali Adige e Po hanno avuto ed hanno ancora portata sufficiente e per il momento ci danno tranquillità di livelli che consentono acqua nei nostri canali, bisogna comunque monitorare il succedersi di qualsiasi evento”.

“A Badia Polesine - aggiunge il vice presidente di Anbi Veneto Visentin - dopo un importante intervento strutturale che regolarizza l’entrata dell’acqua dall’Adige, ma soprattutto di sicurezza idraulica, (le porte e le pompe necessitavano di un immediato intervento) abbiamo avuto l’acqua dell’Adige entrare da sola senza l’utilizzo delle quattro pompe a disposizione alla presa “Bova” di Badia Polesine con un risparmio di consumo di energia che per il mese di giugno è stato di circa 40.000 euro rispetto allo stesso mese del 2017”.

“Il Consorzio di bonifica - aggiunge il direttore Mantovani - in questi anni si è attivato anche nell’acquisto di moderna tecnologia per l’utilizzo delle risorse idriche, non solo, ma anche il controllo di eventi calamitosi che comunque il consorzio è riuscito a monitorare”.

“Quest’anno non abbiamo vissuto per fortuna un allarme siccità, ma credo - aggiunge il presidente Visentin - che dobbiamo guardare avanti e prevenire ed essere tutti responsabili, tutti dobbiamo mettere in atto un uso intelligente nel prelievo della risorsa idrica dai nostri canali. Già si nota nel territorio dell’ente consortile Adige Po un prelievo “intelligente” fra imprenditori agricoli che non mettono in funzione contemporaneamente i propri strumenti di irrigazione, ma coordinati dal Consorzio ed interloquendo fra di loro cercano di “turnarsi nell’irrigazione” avendo così nei canali maggiore e continua diponibilità idrica”.

“Abbiamo progetti cantierabili - aggiunge il direttore Mantovani - che grazie al lavoro del Consiglio di Amministrazione, e degli uffici tecnici consorziali vedranno la luce nella primavera prossima”.

“Su questo - conclude il presidente Visentin - va il mio grazie al personale del Consorzio di Bonifica Adige Po e alle associazioni agricole, Coldiretti, Confagricoltura e Cia, che sono una “locomotiva” importante per un continuo impegno e incremento nell’affrontare problematiche giornaliere, ma soprattutto, aiuto costante nel cercare di accorciare sempre di più il divario tra consorzio di bonifica, imprenditore del settore primario, e Istituzioni a vari livelli”.