Si sono esauriti gli incontri degli atleti del 4° gruppo

ROVIGO - E’ iniziato lo scorso sabato 17 agosto, il torneo open maschile di tennis “Città delle Rose” organizzato dal Circolo Tennis Rovigo e giunto alla sua 39^ edizione. Il torneo è patrocinato dal Comune di Rovigo, la Regione Veneto e da numerosi sponsor che tutti insieme sostengono questa importante manifestazione tennistica che di anno in anno sta portando sempre più importanza alla nostra città per i nomi dei giocatori che si inseriscono nel tabellone principale.

La formula del torneo open consiste nel permettere a tutti gli atleti iscritti di poter accedere in maniera graduale ad incontrare atleti di categorie superiori e misurarsi così in match che possono regalare sorprese ed esperienze che con altre formule abituali non si riuscirebbero a concretizzare. I gruppi delle classifiche di tennis federali sono strutturate in modo da “pesare” l’abilità di un atleta in funzione delle vittorie conseguite su atleti di classifiche pari o superiori alla propria e sulla base di questo, con un algoritmo specifico, si sviluppano le classifiche di tennis che partono dal quarto gruppo fino al primo gruppo cui appartengono i tennisti italiani che vediamo nei tornei ATP programmati in televisione.

Per questa edizione del torneo open, al circolo rodigino si sono iscritti per il singolare maschile: 33 atleti del 2° gruppo, 23 atleti del 3° gruppo e 29 atleti del 4° gruppo, per un totale di 85 atleti. Tra i nomi altisonanti degli atleti con classifica federale del 2° gruppo segnaliamo: Marco Speronello (classifica 2.1 - Tennis Comunali Vicenza), Mario Radic (classifica 2.1 – Cà del Moro Venezia), Gabrieli Tommaso (classifica 2.2 – Tennis Bassano) e Nicola Ghedin (classifica 2.2 – Canottieri Padova), proprio quest’ultimo chiamato a difendere il titolo del “Città delle Rose” conquistato nella scorsa edizione. Altri ancora i nomi e tutti presenti nelle formazioni delle squadre italiane che partecipano ai campionati nazionali di serie A e serie B oltre che spesso presenti nei Challenger dell’I.T.F., la Federazione Internazionale che gestisce l’attività dei tennisti professionisti. Questa la natura degli atleti che infiammeranno i campi in terra rossa di Viale Tre Martiri a Rovigo.





Alcune indicazioni sulla programmazione degli incontri: si sono esauriti gli incontri degli atleti del 4° gruppo e sono in corso quelli del 3° gruppo. Lo sviluppo dei tabelloni prevede l’ingresso dei seconda categoria (atleti con classifica 2° gruppo) per la giornata di mercoledì prossimo in concomitanza con la partenza delle gare di doppio, specialità introdotta dalla scorsa edizione e che renderà ancora più coinvolgente l’interesse degli specialisti che vivono questa disciplina come un culto, molti sono gli appassionati tra i giocatori amatoriali di tennis e di certo saranno in tanti presenti agli incontri per carpire qualche schema tattico dei giocatori in gara. Un menù tennistico per tutti i palati dello sport con la racchetta e che coinvolgerà gli appassionati di tutte le età.

Veniamo infine al montepremi, che prevede per il singolare maschile 3.000 €, per il doppio maschile 600 € e per i tabelloni del singolare maschile delle sezioni intermedie 400 €. Un totale di 4.000 Euro reso possibile grazie al prezioso sostegno degli sponsor: Trivellato Industriali (Via Roma – Boara Pisani), Carraro Tractors (Rovigo), Lc Servizi di Caristi Lorenzo Infortunistica Stradale (Rovigo), Sportswear Piano B (Rovigo), Asm Set (Rovigo), Trani Osteria Burgheria Cocktail (Rovigo), Isola Bio (Badia Polesine) e Autocarrozzeria Vittoria (Rovigo). Per conoscere la programmazione giornaliera degli incontri è possibile consultare la sezione dedicata sul sito www.circolotennisrovigo.it oppure il profilo Facebook @ctrovigo. Finali programmate per domenica 1° settembre con soprese per tutti!