Tre squadre polesane impegnate nel Trofeo Regione Veneto di promozione

ROVIGO - Ricomincia il, con tre formazioni rodigine impegnate dalle 17 per cercare di portare a casa una vittoria che metterebbe un piede avanti per il possibile passaggio del turno. Ildi mister Matteo Tiozzo, dopo il secondo posto dell'ultima stagione, ritorna sul campo di casa con tanto da dimostrare e contro una Piovese, retrocessa dall'eccellenza, che non mollerà di un centimetro.Loè impegnato anch'esso in casa contro l'Azzurra Due Carrare, squadra padovana che lo scorso campionato ha collezionato 40 punti arrivando subito dietro al Porto Viro (41 punti).Infine ilgiocherà contro la squadra veronese dell'Aurora Cavalponica allo stadio comunale avversario; una prova importante per la squadra di mister Thomas Bonfante, che dovrà dimostrare di aver cambiato marcia rispetto la scorsa stagione.







Stefano Spano