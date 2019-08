Trofeo Veneto di prima categoria impegnativo per le rodigine

ROVIGO - Nella scorsa stagione lo Scardovari era andato vicino alla vittoria, perdendo la finale contro l'Isola Rizza, ma anche quest'anno lavede veramente tanta qualità e diverse squadre che si posono giocare il titolo finale.Il, inserito in un girone completamente padovano, giocherà in casa (Boara Pisani) contro la Bassa Padovana di mister Palmiro Gregnanin, che lo scorso anno ha eliminato il Rovigo dalla possibile corsa alla vittoria dei playoff.Proprio il, favorito numero uno al trionfo in campionato, inizierà il proprio percorso tra le mura del "Francesco Gabrielli" con la, squadra assai sfortunata lo scorso campionato per via di tanti, forse troppi infortunati, e che quest'anno è alla ricerca di una sonora rivincita.Anche l'giocherà in casa contro l'offsider Villa Estense, che ha acquisito il titolo dello Stroppare, ma vuole dimostrare di meritare questa categoria.Ilfarà visita al "Di Rorai" di Cavarzere; un derby già visto nella scorsa stagione, ma con i biancorossi che hanno confermato gran parte dell'ossatura dello scorso campionato.Infinesi giocherà allo stadio "Aldo e Dino Ballarin" di Chioggia, in quanto il campo di Loreo non è ancora pronto per l'utilizzo; due formazioni che hanno tanto da dimostrare e che si daranno battaglia dal primo minuto.







Stefano Spano