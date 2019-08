Un Trofeo Veneto di seconda categoria tutto da scoprire

ROVIGO - Il Trofeo Veneto di seconda categoria, anche quest'annno sarà particolarmente lungo e insidioso, con diverse squadre che potrebbero aggiudicarsi il titolo finale, ma è sicuro che vincerà sarà la formazione che avrà avuto non solo più costanza, ma anche meno problemi a livello d'infortunati.L'giocherà in casa con la neopromossa, che vuole subito dar dimostrazione di aver meritato il salto di categoria e cercherà di mettere in difficoltà una delle favorite per i prossimi playoff.A Stienta arriva laallenata dall'ex allenatore Gianmario Pellegrini, per cercare d'imporre subito il proprio gioco e dimostrare da subito che è una delle favorite per la vittoria stagionale.Ilaffronterà nel proprio campo il; due squadre che si ritrovano dopo la vittoria della seconda nei playout.Sul terreno adriese diarriva ilprima favorita per il salto di categoria, visto la stupenda stagione fatta durante lo scorso campionato.Ildi mister Andre Piombo sarà impegnato in casa con lo, uno scontro che si ripropone a distanza di un anno, quanto le due formazioni si affrontavano in terza categoria, ma la situazione è ben diversa.pronta alla sfida casalinga contro ldel patron Ciccio Sattin.arriva il, che dopo aver rischiato la retrocessione della scorsa stagione, vuole ripartire più carico che mai.



Infine il Beverare giocherà a Borgoforte la sua prima giornata di Coppa.







Stefano Spano