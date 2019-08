Rudy El Kholti vince la tappa polesana di Mister Italia

ROSOLINA MARE (RO) - Si è tenuta venerdì 23 agosto a Rosolina Mare (RO) l’ultima selezione di Mister Italia della stagione, selezione che da diritto ai primi classificati di accedere alla finale regionale che si terrà alla Discoteca Odissea di Spresiano (TV).

Primo classificato al quale è andata la fascia di Mister Italia Rosolina è risultato Rudy El Kholti di Castermano sul Garda (Vr). Rudi ha 29 anni, fa il bancario, capelli neri e occhi marrone si definisce determinato, gentile e romantico. Lo sport preferito è il calcio, è un tifoso del Milan anche se il suo idolo è Cristiano Ronaldo. Al secondo classificato è andata la fascia di Mister Eleganza, lui è Nicola Verza, 27enne di Rovigo. Alto 1.86, capelli castano chiari e occhi marrone, è del segno del leone e lavora come tornitore. Mister Cinema è il titolo che è andato a Andrea Gorin, 24enne di S. Maria di Sala (VE). Andrea è ufficiale di navigazione, alto 1.80, capelli e occhi castani, del segno della bilancia. Si considera una persona solare, sincera e responsabile. Lo sport preferito è la pallavolo.

Mister Fitness è stato eletto Alessandro Carli 19 enne di S. Pietro in Gù (PD). Alessandro è del segno del toro, con capelli castani e occhi marrone. Manuel Grano di Riva del Garda (TN) è stato eletto Mister Boy Italia. Manuel è alto 1.84, capelli neri e occhi marrone, del segno della vergine, lavora in un supermarket, gli sport preferiti sono il calcio e il kate surf. Mister #Millennial che è neo titolo creato in “casa” Mister Italia è andato a Omar Pasin di Codognè (TV). Omar lavora in un centro di grande distribuzione, è alto 1.84, capelli castani e occhi marrone, si presenta come un ragazzo sportivo, solare e socievole. Mister Italia è un concorso nato nel 1983 collegato ai maggiori concorsi mondiali come Mister Mondo, Mister Universo e altri ancora.

La manifestazione, presentata da Laura Zambelli , è stata organizzata dallo staff di Mister Italia con il supporto del Comune di Rosolina e della locale Pro Loco. I concorrenti si sono presentati al pubblico e alla giuria prima in due momenti dedicati prettamente alla gara in cui sono sfilati con un completo casual e successivamente con il costume da bagno ufficiale di Marco Calandra.it. Sono seguiti dei momenti moda fuori concorso e alcuni interventi canori con gli ospiti della serata, i Blonde Brothers già a “The Winner Is” trasmissione di Canale 5 condotta da Gerry Scotti. Ad occuparsi per conto della Wella del look e dei capelli dei concorrenti ci ha pensato lo staff del salone “L’Essenziale” di Rosolina Mare. Partner di Mister Italia , sono Sting occhiali da sole, Barachini scarpe, Wella prodotti per i capelli, Cotonella Uomo azienda di intimo e Marco Calandra partner tecnico per i costumi da gara. La Finale Nazionale di Mister Italia 2019 si terrà il 14 settembre a Lignano Sabbiadoro. Per coloro che vogliono già iscriversi per la prossima stagione possono farlo gratuitamente scrivendo a veneto@misteritalia.org oppure telefonando al 331.8418444 oppure andando sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/www.misteritalia.org