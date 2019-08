Un vero e proprio successo per la 24esima edizione di "Su e so per i Ponti"

ADRIA (Rovigo) -per la. Una competizione particolarmente sentita nel circuito podistico nazionale e soprattutto veneto per la sua caratteristica principale, ossia proprio quella di passare per le vie che attaversano il Canal Bianco.Anche in questo caso non è mancato lo spettacolo, conche si è imposto sua pochi passi dall'arrivo, mentre terzo è arrivato, staccato di undici secondi. Molti coloro che hanno partecipato anche solo per stare in compagnia e passare una serata semplicemente in compagnia.Insomma, una gara che non ha risparmiato nessuno, e alla fine è anche l'assessorepresente come spettatore che spiega: "450 persone sono giunte da tutto il Veneto e non solo per correte lungo le vie della nostra splendida città grazie alla collaborazione tra le associazioni, gli sponsor e l'amministrazione. Questo è un grande vanto per la città intera oltre che una grande opportunità di sviluppo per il turismo locale".







Stefano Spano