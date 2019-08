Il restyling si può completare

BADIA POLESINE (RO) – La Regione Veneto ha finalmente sbloccato i fondi per l’abbazia della Vangadizza con il via libera al Comune a proseguire i lavori di sistemazione dei locali destinati a ospitare la nuova sede della biblioteca civica. Annunciata alcuni giorni fa dall'assessore alla Cultura Cristiano Corazzari la notizia ha soddisfatto il sindaco Giovanni Rossi che l’atteneva da tempo: “Adesso potremo accelerare i lavori e completare l’acquisto degli arredi”.

Va ricordato che il finanziamento ricevuto è quello relativo al bando dedicato alla “grande guerra” con l’assegnazione a Badia di 113mila e 400 euro destinati al recupero e restauro del millenario complesso monumentale benedettino. Da qualche anno l’amministrazione comunale aveva in mente di trasferire la biblioteca “Bronziero” dall’attuale sede di via don Minzoni, 88, all’ex monastero per crearvi un “polo culturale” oggi tanto di moda. Ora l’esecutivo guidato dal sindaco Giovanni Rossi può quindi proseguire il percorso intrapreso dalle precedenti amministrazioni. Sono invece da poco terminate le opere complementari avviate nei mesi scorsi, come la creazione di uscite di sicurezza e l’installazione dell’ascensore, rendendo così del tutto agibili gli spazi in cui sorgerà la futura biblioteca. Nella nuova sede, vale a dire l’immobile che entrando al complesso da via Cigno, si trova sulla sinistra, subito dopo il Crab si creerà il cuore dell’agognato polo culturale, venendosi a collocare la biblioteca accanto al Sodalizio Vangadiciense.





Diversa invece la situazione a Villafora dove i tanto attesi lavori per la sistemazione della piazza San Giorgio, previsti per la primavera, slittano sicuramente a ottobre. L’idea di sistemare il centro della frazione era partita con la precedente giunta Fantato ma poi l’attuale amministrazione ha voluto tener conto anche delle proposte arrivate dalla cittadinanza della frazione in un incontro pubblico avvenuto lo scorso aprile e le modifiche sostanziali introdotte al futuro assetto della piazza hanno concorso a determinare il ritardo sulla tabella di marcia.

“Sostanzialmente, abbiamo rifatto il progetto, aveva spiegato l’assessore ai lavori pubblici Fabrizio Capuzzo, rispetto a quello elaborato dalla precedente amministrazione e autorizzato dalla Sovraintendenza”. Salvo imprevisti, dall’inizio del cantiere, si prevedono due mesi e mezzo per la conclusione del progettato restyling.

