Il territorio polesano protagonista 

VENEZIA - Domenica 1 settembre, alle 10, presso l’hotel Excelsior del Lido, con il patrocinio della Regione Veneto, il Tpo di Occhiobello presenterà il cortometraggio di Ferdinando De Laurentis “Amnesia”, secondo episodio del progetto di un lungometraggio composto da quattro racconti filmici, diversi per genere e periodo di riprese, dal titolo “Quattro stagioni”.

“Amnesia” dura 25 minuti e racconta di Marco, un uomo che ha subito un forte trauma che gli ha causato una lieve amnesia, tale però da impedirgli una ricostruzione chiara dei fatti accaduti ultimamente alla sua famiglia. Con l’aiuto di un amico psicologo cerca di ricostruire gli avvenimenti degli ultimi giorni con una cronologia tutt’altro che corretta, e soltanto alla fine scoprirà una verità terribile.

Scritto e diretto da Ferdinando De Laurentis, il film ha come interpreti principali Marco Serri, Davide D’Ambrosio, Adelmo Macchioni, Greta Zarano, Malak Ghayate, Enrico Bonaldo e sauro Sangiorgi. Le musiche sono di Stefano Giobbi.

Il filmato racconta il territorio ispirandosi alle tematiche dei primi film girati in Polesine dai grandi registi, da Ossessione di Luchino Visconti a “Il grido” di Michelangelo Antonioni”, che hanno affrontato temi psicologici e sociali in un territorio piatto nei pressi del fiume Po come metafora dei malesseri che colpiscono la società in cui si vive. È dall’analisi dei comportamenti dei personaggi che si giunge a una critica della società e attraverso i loro conflitti interiori si descrive l’ambiente in cui si muovono. Una sorta di thriller in cui è presente il fiume Po sia come luogo in cui avvengono i fatti che come luogo di riflessione, di rifugio per il protagonista.

Location principali sono Occhiobello e Santa Maria Maddalena, dove è ambientata la vicenda e dove furono girate le prime scene polesane utilizzate nella storia del cinema italiano da Visconti e Antonioni che, sul finire del 1942, girarono rispettivamente “Ossessione” e “Gente del Po”, un documentario sulla verità delle persone e delle cose.

Oltre ad Amnesia, il Tpo presenterà i suoi progetti televisivi: “Parliamone”, una delle trasmissioni più influenti nella programmazione delle tv locali in questo periodo, si occupa attraverso filmati e servizi più o meno brevi di argomenti legati ai giovani, analizzando i fenomeni del mondo giovanile e trattandoli spesso in maniera realistica e talvolta ironica. Volto simbolo del format è Greta Zarano; e “Dalla penna al set”, un originale programma che parla di libri.

Inoltre sarà presentata l’attività dell’associazione Teatro Polivalente di Occhiobello (una scuola comunale di teatro, cinema e tv attiva a Occhiobello dal 1996 e che ha formato molti professionisti e realizzato opere di interesse nazionale) e dei progetti relativi alla valorizzazione del territorio, con particolare riferimento ai lungometraggi “Heartbeat - il canto delle cicale” tratto dal romanzo “Domani sarà un’altra possibilità” di Valentina Sgarbi che sarà presentato a natale nei cinema della nostra zona e “La vita che varrà” tratto da una sceneggiatura di Sergio Gnudi. “Una storia importante in cui il territorio, in particolare quello occhiobellese, è protagonista, - ha detto De Laurentis – le riprese inizieranno nel prossimo autunno ed è ambientato in un Polesine completamente inesplorato dal cinema”.

Alla presentazione, insieme al regista De Laurentis, ci saranno il produttore tv Sergio La Bella (titolare di LP Network), l’editore e attore Marco Serri (casa editrice Il Torchio, Padova), il sindaco di Occhiobello Sondra Coizzi, il musicista Stefano Giobbi, Greta Zarano e Sebastiano Torelli in rappresentanza dei giovani del Tpo che, per la giornata, sono stati incaricati di girare un servizio giornalistico e una puntata speciale di Parliamone che andranno in onda su Tva Vicenza.