Durante il percorso si parlerà di “Armonie delle sfere celesti”

ROVIGO - Cosa c’è di meglio se non prendere la bici subito dopo il tramonto e girare per la città? E’ il movimento lento della bicicletta la modalità ideale per spostarsi nell’ambito urbano e per osservare quanto ci circonda, permettendo di raggiungere comodamente e piacevolmente, oltre che ecologicamente, siti di interesse molto spesso poco conosciuti.

E’ questa la “filosofia” di Pedalare sotto le stelle che Fiab Rovigo, da 14 edizioni, propone a soci e cittadini per i venerdì di agosto, all’insegna della scoperta del nostro territorio.

L’itinerario in bicicletta di venerdì 30 agosto, avrà un tema conduttore particolare e affascinante: porterà alla rivelazione di indizi e simbologie, collegandoli, che nella nostra città parlano di scienza, di filosofia e di astronomia, per portarci fino a Roverdicrè. Sarà la socia Fiab Ornella a condurre il percorso che parla di “Armonie delle sfere celesti”, alla ricerca di analogie tra musica e astronomia, una sorta di viaggio nel tempo e attraverso personalità ed evoluzioni teoriche che costituiscono il fondamento della nostra cultura.

L’itinerario si sviluppa partendo dalla teoria di Platone per cui, secondo il pensiero dell’epoca, tutto il mondo è in equilibrio armonico e secondo la quale i pianeti, nella loro rotazione, emettono musiche che seguono rapporti matematici, esattamente come lo sono le note nella scala musicale. Il percorso si concluderà al Planetario civico “Claudio Tolomeo” di Roverdicrè, dove gli Amici della bici saranno attesi dai volontari del Gruppo Astrofili Polesani che daranno dimostrazione dei movimenti celesti proiettando immagini e movimenti di stelle e pianeti sulla cupola, di oltre 6 metri di diametro, che simula e riproduce la volta celeste.

Quella di venerdì è l’ultima pedalata di agosto, ma non l’ultima della rassegna. Venerdì prossimo 6 settembre si recupera l’uscita “Sculture e monumenti nascosti”, rimandata per il maltempo, con l’architetto Giovanna Bordin.

Per partecipare basta presentarsi presso la sede Fiab Rovigo in Corso del Popolo, 272; si parte alle ore 21.15. E’ richiesto un contributo organizzativo-assicurativo di 2 euro per i soci e 4 per i non soci. Il tragitto di percorrenza, per ogni uscita, è tra i 5 e i 10 km circa compreso il rientro.

E’ obbligatorio essere dotati di luci, sia anteriori che posteriori, e di giubbetto catarifrangente; è raccomandata la bici in ordine, con freni funzionanti. Per chi necessitasse è a disposizione in sede la pompa per gonfiare le ruote e ricevere materiale informativo sulla programmazione dell’attività associativa. Info: www.rovigoinbici.org; amicibicirovigo@gmail.com ; tel 338 5684774.