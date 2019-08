La Fiessese aspetta l'Union Vis in casa

FIESSO UMBERTIANO (Rovigo) - La compagine allenata da misterha continuato gli allenamenti intensivi dopo il pareggio con ilconsapevole di aver fatto una buona partita e che è ancora tutto in gioco per il passaggio del turno. Ovviamente l'unico risultato utile contro, domenica prossima 1 settembre, è solo la, in quanto proprio la squadra di mister Marcello Gulmini si trova a 3 punti e in caso di parità potrebbe compromettere l'eventuale approdo ai sedicesimi di finale alla squadra di biancoblù."Sinceramente contro la compagine del capoluogo rodigino abbiamo fatto una buona partita - spiega l'allenatore Marco Trambaioli - in quantorimane comunque la soddisfazione di aver fermato sull'1 - 1 una corazzata come il Rovigo". Proseguendo poi: "Domenica prossima non sarà affatto semplice, dato che andremo a giocare con una formazione attrezzata e d'esperienza come l'Union Vis, che ha tanti colpi da sparare e ci può far male"."Sono comunque convinto che possiamo fare molto bene, ci basta continuare a lavorare e proporre gioco come abbiamo sempre fatto". Concludendo con una parola sui calendari: "".







Stefano Spano