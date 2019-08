Ater Rovigo ribadisce la bontà della nuova legge regionale

ROVIGO -. Le iniziative autonome non portano a nulla: dopo 4 canoni di affitto non integralmente pagati si avvia d'ufficio la procedura di sfratto per morosità".A ribadire con fermezza la validità della riforma sonoche illustrano dati alla mano, come sia cambiata la situazione dal 1 luglio di quest'anno."La nuova legge 39 della Regione Veneto è una rivoluzione, non solo per i canoni, ma per tutto il sistema abitativo - sottolinea il presidente Ferrarese - e sostituisce la legge 10 del 1996, obsoleta e datata, disomogenea, che consentiva la permanenza ereditaria dei nuclei famigliari degli assegnatari. Quest'ultima è una autentica ingiustizia sociale nei confronti di chi è escluso dalle assegnazioni che non vedrà mai soddisfatto il bisogno abitativo in quanto l'immobile assegnato, con la legge precedente, poteva addirittura essere lasciato in uso in successione agli eredi".Una riforma necessaria visto che l'offerta di contribuzione pubblica nei confronti delle Ater è diminuita nel tempo, ma la domanda di alloggi è aumentata.L’obiettivo è che le famiglie che potranno dovranno andare a libero mercato dopo aver sistemato le proprie difficoltà temporanea".E' categorico il presidente Guglielmo Ferrarese, citando il governatore Luca Zaia che ha parlato di operazione per "stanare i furbetti" quando ha presentato la nuova legge: "".Il direttore Rodolfo Fasiol ha sottolineato come "La complessità della normativa ha fatto sì che".I numeri parlano chiaro. Le assegnazioni di alloggi da parte di2.912 rispettano l'indicazione di assegnazione a nuclei famigliari con reddito inferiore ai 20.000 euro annui. Il canone medio per loro è di 114,30 euro mensili con un incremento medio mensile di 19,37 euro.406 assegnazioni sono a famiglie con reddito superiore ai 20.000 euro ed il canone medio è di 256,52 euro mensili con un incremento medio mensile di 85,38 euro.43 famiglie non hanno presentato alcuna documentazione reddituale e patrimoniale.767 famiglie hanno avuto la riduzione del canone applicando i nuovi parametri di calcolo.1.456 pagano meno di 100 euro al mese, 1.396 tra i 100 e i 250 euro mensili, 382 famiglie tra i 250 e i 400 euro, mentre solo 84 famiglie occupano un alloggio dal canone superiore superiore a 400 euro mensili.Per qualsiasi informazione l'invito è quello di rivolgersi direttamente ad Ater che sottolinea come la nuova legge sia chiara e valida. "".