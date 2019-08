Enrico Cestaro è carico per la sfida con la Fiessese

dopo la vittoria per 4 - 1 contro ilè pronta a scendere in campo per il secondo turno del Trofeo Veneto di prima categoria domenica 1 settembre alle ore 17 contro lasquadra che ha pareggiato contro il Rovigo in trasferta, ma che ha una rosa di tutto rispetto, che può lottare per le prime posizioni della classifica.Le due squadre sono divise da due punti in classifica a favore dell', che avrebbe grosse possibilità di passare il turno in caso di vittoria.Il veterano biancorossocommenta la situazione della sua squadra: "Stiamo tutti bene e siamo contenti per la prestazione di domenica scorsa, in quanto abbiamo fatto un'ottima prestazione e abbiamo portato a casa una vittoria meritata". Proseguendo: "Ora ci aspetta una sfida delicata contro una compagine che ha migliorato molto la propria rosa e che sicuramente ci darà del filo da torcere ora e anche in campionato". "Io personalmente mi sento in forma e non vedo l'ora di scendere in campo, per dimostrare ancora una volta quello che posso dare a questo sport".







