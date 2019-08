In quattro si contendono il trofeo

ROVIGO - Un venerdì unico, con i quarti di finale del singolare di tennis del torneo Open “39^ Edizione Città delle Rose” che non hanno deluso le aspettative del pubblico presente, regalando bellissime partite di tennis. Questi i risultati:

Marco Speronello (cl. 2.1-TC Comunali VI) b. Tommaso Dal Santo (cl. 2.4-TC Comunali VI) 6/2 6/3; Mario Radic (cl. 2.1-Cà Del Moro VE) b. Giovanni Dal Zotto (cl. 2.4-TC Bassano) 6/1 6/2;

Matteo Dal Zotto (cl. 2.5-TC Bassano) b. Daniele Valentino (cl. 2.4-Sporting Vittorio Veneto) vs 6/7 6/1 6/1; Pietro Schiavetti (cl. 2.4 TC Lombardo) b. Mattia Ghedin (cl. 2.5-TC Palladio) 6/1 6/2.



Radic con Dal Zotto Speronello con Dal Santo Schiavetti con Ghedin Matteo Dal Zotto con Valentino

Finale di doppio vinta dall’inedita coppia formata da Nicola Martinolli e Marco Speronello che ha sconfitto Ferrarese-Spadini con il punteggio di 63 64.

Per la giornata di sabato le semifinali del singolare vedranno i seguenti accoppiamenti: Marco Speronello (cl. 2.1-TC Comunali VI) vs. Pietro Schiavetti (cl. 2.4 TC Lombardo); Mario Radic (cl. 2.1-Cà Del Moro VE) vs. Matteo Dal Zotto (cl. 2.5-TC Bassano), inizio ore 16:00

Sempre nella stessa giornata del sabato, sarà presente al circolo rodigino una troupe dell’emittente televisiva Supertennis che registrerà uno speciale sul torneo rodigino.

Finali fissate per domenica 1° settembre con inizio alle ore 10:30.

Per conoscere la programmazione giornaliera degli incontri è possibile consultare la sezione dedicata sul sito www.circolotennisrovigo.it oppure il profilo Facebook @ctrovigo.