Secondo turno del Trofeo Veneto di promozione scoppiettante

ROVIGO - Dopo un primo turno conle tre formazioni polesane sono pronte a scendere nuovamente in campo per cercare di guadagnare punti e ottenere il massimo dalla prossima domenica del Trofeo Veneto di promozione.Lo, dopo aver battuto per 1 - 0 l'Azzurra Due Carrare, scenderà sul campo di unaretrocessa dall'eccellenza e amareggiata per la sconfitta sul campo di Porto Viro per 2 - 1, quindi con la voglia di rivalsa e di sperare nel passaggio del turno. Il mistercommenta: "Sono certo che non sarà una partita semplice, ma al tempo stesso sono convinto che possiamo farcela". "Loro sono una squadra giovane e che vuole dimostrare di essere ancora una delle compagini più temute di questo girone di Coppa e in campionato, per cui faranno di tutto per vincere contro di noi". La squadra giallobù avrà ancora fuori Zainaghi e Caraceni per questa domenica.Ildopo la bella vittoria in casa, scenderà sul campo diper provare a bissare e ipotecare l'eventuale passaggio del turno, anche se rimane il derby proprio con lo Scardovari.Ilsa che può fare molto di più, dato che la sconfitta di domenica scorsa è arrivata per tanta sfortuna che ha portato all'autogol. Ora contro ilmister Thomas Bonfante deve rifarsi per sperare di continuare il suo percorso in questa competizione.







Stefano Spano