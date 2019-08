Il parco del Museo Archeologico riaprirà, intanto avanti con gli eventi

ADRIA (Rovigo) -A darne notizia il sindaco e assessore all’ambiente“I vertici del Museo ci hanno comunicato – spiega l’assessore- che il polo museale del Veneto guidato da Daniele Ferrara ha disposto in via cautelativa la chiusura temporanea al pubblico dell'intero parco in questione, in attesa del completamento del già avviato programma di verifica delle parti aeree degli alberi e di smaltimento dell’albero caduto".“Il Museo – puntualizza l’assessore al turismo Micheletti - sarà regolarmente aperto per settembre come previsto dal calendario che prevede una serie di eventi molto accattivanti, tra cui ricordiamo la visita guidata gratuita “Sulle tracce di S. Basilio” prevista alle 17.30 del 6 settembre e a seguire alle 18.30, con partenza dal Museo la Pedalata archeologica a cura di CPSSAE e Delta Po Experience (costo 5 euro a persona informazioni e prenotazioni: 3339977712)".Concludendo: "Entrambe le iniziative sono inserite nel cartellone della Kermesse “C’era una volta in Adria…la Notte Bianca della Cultura”,parte integrante dell’ampio programma della 70esima edizione del Settembre Adriese curata dalla Pro Loco”.