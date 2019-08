Doppia sfida da vincere per evitare i playout

ROVIGO - Archiviata la pausa estiva, l'Itas Assicurazioni Baseball Softball Club Rovigo torna sul diamante per affrontare il primo di due recuperi decisivi per stabilire il destino dei rossoblù nel girone B del campionato nazionale di Serie B. Domenica 1 settembre, al campo da baseball della Tassina arrivano i Dragons di Castelfranco Veneto, doppia sfida collocata nel girone di andata ma mai giocata a causa del maltempo. Il recupero è però fondamentale soprattutto per Rovigo, che alla sfida chiede i punti necessari per sistemare una classifica che attualmente vede i polesani a rischio playout.

l doppio passo falso con Buttrio, che aveva anticipato la pausa, ha complicato il cammino della squadra rodigina, agguantata in sesta posizione dal Ponzano Veneto e risucchiata in zona pericolosa; più giù, infatti, c'è solo il Vicenza fanalino di coda del girone B.

Per questo Rovigo ospita Castelfranco Veneto con la ferma intenzione di togliere le castagne dal fuoco una volta per tutte. Non sarà comunque facile imporsi: i Dragons hanno condotto un campionato di alta classifica e sono già qualificati ai playoff che valgono la promozione, forti del primo posto nel girone B. Servirà una prestazione maiuscola per uscire dal campo con il bottino, contro una formazione che finora ha concesso agli avversari solo tre gare. Fortunatamente per il manager Fidel Reinoso non ci sono grossi problemi di formazione. Gara uno è in programma alle 11, gara due alle 15.30.