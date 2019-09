Marco Speronello conquista Rovigo

ROVIGO - Si è conclusa domenica 1° settembre, la 39^ edizione del Torneo di Tennis Open Maschile “Città delle Rose”, organizzato dal Circolo Tennis Rovigo con il patrocinio del Comune di Rovigo, del Coni Provinciale e della Regione Veneto.

Nel torneo di singolare ha prevalso su tutti Marco Speronello del Tennis Comunali Vicenza, vincitore su Mario Radic del TC Cà del Moro con il punteggio di 6/2 7/6 (4). I due atleti sono arrivati in finale dopo due belle semifinali disputate nella giornata del sabato, rispettivamente Speronello piegando un ottimo Pietro Schiavetti (TC Lombardo) con il punteggio 6/4 6/1, mentre Radic aveva sconfitto il giovane Matteo Dal Zotto (ST Bassano) per 6/4 6/2. Nella finale di doppio è uscita vincente la coppia formata da Nicola Martinolli (Adria MA.X Sport) e Marco Speronello che hanno superato la coppia Mattia Spadini (TC Casaleone) Andrea Ferrarese (TC Cerea) con il punteggio di 6/3 6/4, giocata venerdì. Nella chiusura delle sezioni intermedie di quarta categoria Mattia Rizzi (CT Rovigo) si è imposto su Lorenzo Paparella (CT Don Bosco) per 3/6 6/2 10-7, mentre per la chiusura di terza categoria Sergio Filocamo (CUS Ferrara) su Eugenio Boscolo (TC Chioggia) con il punteggio di 5/7 6/3 6/3.

Gli ufficiali di gara Speronello e Radic Il finalista Mario Radic Il vincitore Marco Speronello premiato da Romagnoli e Alberghini A sinistra i vincitori del doppio Speronello-Martinolli e finalisti Ferrarese-Spadini

Uno Speronello in grandissima forma che si conferma grande dominatore dei tornei open della stagione 2019 e un Radic che per il secondo anno di fila traguarda solamente la seconda piazza del torneo rodigino (edizione precedente del Città delle Rose era stata vinta da Nicola Ghedin in finale con Radic). Il montepremi complessivo di 4.000 Euro ha attirato numerosi giocatori di altissima qualità che hanno regalato due settimane di tennis emozionante, facendo divertire il pubblico presente sugli spalti di viale Tre Martiri a Rovigo.

Soddisfatto il comitato organizzatore del circolo rodigino che nel corso di queste due settimane di gare ha lavorato instancabilmente ogni giorno per organizzare le giornate di gioco in maniera accurata, svolgendo le attività con il medesimo impegno per tutti i giocatori iscritti. Alla premiazione della finale erano presenti il presidente del Circolo Andrea Rossi, Erika Alberghini Assessore allo Sport del Comune di Rovigo, Pierino Romagnolo di Asm Set Srl, Luciano Barabesi di Trivellato Industriali, Stefano Image di Carraro Tractors e tutto il direttivo del club cittadino. Nel corso della cerimonia sono stati ringraziati tutti gli sponsor che hanno reso possibile una manifestazione così autorevole, in ordine: Trivellato Industriali Mercedes-Benz, Studio Blu Responsabilità e Risarcimento, Carraro Tractors, Asm Set, Piano B Sportwear, Osteria i Trani, Isola Bio e Autocarrozzeria Vittoria.

Appuntamento al 2020 in cui il circolo rodigino traguarderà la 40^ edizione dello storico torneo open e al quale, con ogni probabilità, sarà affiancato un tabellone di singolare femminile. Dopo questa importante tappa nella programmazione del circolo tennis, si riparte con l’inizio dell’attività della scuola tennis con i corsi suddivisi per fasce d’età e grado d’esperienza, a riguardo il circolo organizza una serie di open-day gratuiti, per tutti gli interessati info su www.circolotennisrovigo.it oppure telefonando al 0425 31969.