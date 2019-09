Pareggio di carattere

ROVIGO - Con un cuore grande così l'Itas Assicurazioni Baseball Softball Club Rovigo strappa il pari ai Dragons di Castelfranco Veneto e tiene vive le speranze di chiudere la sua stagione evitando i playout di Serie B. Grande spettacolo e prestazione rossoblù a due facce nel recupero giocato domenica sul diamante casalingo di via Vittorio Veneto. Contro una formazione saldamente in testa al Girone B e già qualificata ai playoff, Rovigo ha ceduto il passo nettamente i gara uno, rialzando però la testa in una gara due vinta in rimonta con grande carattere.

La prima sfida di giornata è andata in scena alle 11. Partono subito bene i Dragons che trovano due punti al primo turno di battuta. Poi Crepaldi dal monte di lancio prende le misure agli avversari e li lascia a secco per i successivi tre inning. Purtroppo l'attacco rossoblù stenta a decollare: dal box di battuta non arrivano valide in grado di portare a casa base qualche giocatore e il primo passaggio sul piatto arriva troppo tardi, al settimo innning, quando ormai gli ospiti avevano preso il largo con altri tre punti. Negli ultimi due inning Rovigo non riesce a dar vigore alla sua rimonta e anzi il divario si allarga con l'ultimo punto dei Dragons che fissa il 6-1.





Più scoppiettante gara due, giocata nel pomeriggio. I ragazzi del manager Fidel Reinoso si giocano il tutto per tutto e portano subito Reyes a chiudere il diamante. Caltelfranco replica al terzo inning e poi prova a scappare con altri tre punti tra la quarta e la quinta ripresa. Questa volta la reazione rodigina è immediata e al sesto turno nel box arrivano le corse vincenti di Frigato, Schibuola, Vigato e Rondina. Dopo un inning senza punti, gli ospiti accelerano ancora con un turno prolifico in attacco. I rossoblù rispondono prontamente con Gonzalez, Frigato e Schibuola, portando il match in perfetta parità al nono inning. Al secondo extra inning la svolta dell'incontro: i Dragons vanno a segno tre volte, Rovigo fa meglio e porta a casa base Reyes, Frigato, Gonzalez e Taschin intascando una vittoria preziosissima.

Il destino del Rovigo si deciderà probabilmente il prossimo fine settimana contro il Vicenza. Il club sta attendendo conferme dalla federazione. Si tratta dell'ultimo recupero della regular season: per evitare i playout ai rossoblù servono due successi, ma occorre anche che il Ponzano Veneto, ancora appaiato ai rodigini dopo il pareggio con Reggio Emilia, non centri il doppio successo nel suo ultimo recupero.