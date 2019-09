Giornata di Coppa amara per le squadre polesane di promozione

ROVIGO - Una giornata non proprio positiva per colori rodigini in quello che è stato il secondo turno del Trofeo Veneto di promozione, con le tre squadre impegnate che non sono riuscite ad ottenere la vittoria.Nel frattempo è il mister dello Scardovariche commenta: "Sono contento per la prestazione dei ragazzi, ma vorrei sottolineare il fatto che c'era veramente tanto caldo ed era assai difficile riuscire a giocare". Proseguendo poi: "La Piovese è una buona squadra e penso che farà bene in campionato, per cui ci sta un pareggio del genere, dato che loro hanno fatto la partita della vita dopo la sconfitta subita con il Porto Viro". "Ora concentriamoci sulla prima partita in trasferta del campionato contro il Favaro, che sicuramente non sarà semplice".Successivamente anche il mister del Porto Viroda una sua interpretazione della partita persa in territorio padovano: "Dispiace perchè non abbiamo giocato male e le occasioni ci sono state, ma loro avevano il dente avvelenato dopo la sconfitta con lo Scardovari ed è normale che abbiano cercato in tutte le maniere di metterci sotto". "Adesso continuamo a lavorare per il prossimo incontro che sarà in casa contro l'Aurora Legnaro, squadra che è alla nostra portata e che possiamo mettere in difficoltà".







Stefano Spano