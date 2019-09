Arrivano i primi verdetti dal Trofeo Veneto di seconda categoria

ROVIGO -Lopareggia in casa 0 - 0 contro unagguerrito e che si voleva rifare dopo la sconfitta con il Papozze. Nello stesso girone ilha impattato 3 - 3 (doppietta di Mazzucco e Gardin) la corazzata, che di fatto è già fuori dalla Coppa, dato che l'ultima sfida sarà tra Papozze e Zona Marina, entrambe a 4 punti in classifica.Ilvince aper 2 - 0 con gol di Cattozzo e Angeloni, ma serve a poco, dato che ilvince in casa per 3 - 0 contro ile passa automaticamente il turno con una partita d'anticipo. Il Beverare pareggia anche contro l'Anguillara e deve solo vincere la prossima sfida per sperare di passare alla fase successiva.Giunge alla fase a gironi anche la, che batte 4 - 2 la, protagonista Borghi con una bella tripletta, mentre laha la meglio per 2 - 0 sull'con Milan e Mottin, ma per scontro diretto, anche in caso di vittoria la prossima sfida e sconfitta della Ficarolese, non passerebbe ugualmente il turno.Ilsi risveglia e batte anche ilper 5 - 0 senza troppi problemi con i gol di Toffanin e Tognin grandi protagonisti; mentre ilpareggia in casa con unche sta dimostrando di essere una squadra solida e ben compatta.