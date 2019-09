Ottimi risultati per i polesani

ROSOLINA MARE (RO) - Lo scorso fine settimana gli atleti del Circolo Tennis Rovigo hanno preso parte ai campionati interregionali assoluti di Beach Tennis insieme ad altre squadre provenienti da Veneto e Friuli-Venezia Giulia. L’evento realizzato a Rosolina Mare, presso il centro Beach Tennis del Bagno Perla, faceva parte del calendario di manifestazioni a squadre in corso su tutto il territorio nazionale e per l’occasione coordinato dal Comitato Regionale Veneto FIT, essendo il Beach Tennis una costola della Federazione Italiana Tennis pur mantenendo una propria individualità all’interno della stessa, con un coordinatore nazionale e un comitato specializzato.

La struttura federale prevede inoltre, per ogni regione, la presenza di un fiduciario regionale che sovraintende, sostiene, propone e coordina con forte dinamicità tutte le attività per favorire la crescita di questa disciplina sportiva introdotta in Italia negli anni settanta e che ogni anno vede crescere in maniera esponenziale i suoi praticanti. Ricco il calendario annuale dei tornei e dei campionati a squadre, con oltre 500 competizioni distribuite su tutto il territorio italiano con tornei strutturati a tabelloni, alcuni dei quali con limitazioni di classifica per favorire il confronto tra atleti di pari esperienza ed abilità. Soddisfatto il circolo rodigino che da ottobre 2018 ha introdotto con continuità la pratica del Beach Tennis all’interno della propria struttura dotata di campi in sabbia, ma particolarmente felici i soci promotori del progetto Smash Beach & Fun che hanno visto esordire in una manifestazione federale una squadra di atleti cresciuti all’interno della propria organizzazione, ben figurando nel confronto con le altre squadre avversarie già rodate.





Questi gli atleti schierati nel corso della manifestazione a squadre: Andrea Busato, Andrea Zamborlin, Elia Prendin, Francesco Colleoni, Gabriele Fabbri, Lorenzo Cesaretto, Matteo Gobbato, Michele Brajato, Nicolò Prendin, Simone Ferro e Veronica Juris. Sugli scudi e vincitori della manifestazione interregionale di doppio maschile limitato 3.1 Matteo Gobbato e Nicolò Prendin. Entusiasmo anche da parte del coach Marco Montanari, più volte campione italiano nella specialità che da un anno collabora per la crescita del Beach Tennis presso il centro sabbia del circolo rodigino. Per le persone interessate ad iniziare oppure proseguire l’attività di Beach Tennis anche dopo l’estate, il Circolo Tennis Rovigo in collaborazione con il progetto Smash Beach & Fun, propone al suo interno corsi con programmi didattici di livello Junior, Basic e Advanced, curati da Marco Montanari. Infine, per cimentarsi gratuitamente nell’esperienza del Beach Tennis è programmato un Open Day fissato per il pomeriggio di sabato 21 settembre. Per info sui corsi e/o altre notizie sull’attività è possibile scrivere a info@circolotennisrovigo.it, telefonare al 3451515676 oppure visitare il profilo Facebook @Smash Beach and Fun.