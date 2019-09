Il malfunzionamento non dipende dalle farmacie 

ROVIGO - Federfarma Veneto informa che il sistema informativo regionale per la gestione della ricetta dematerializzata, negli ultimi giorni, come già purtroppo da lungo periodo, è vittima di problemi tecnici, rallentamenti e black out che non consentono ai farmacisti di erogare i farmaci prescritti.

Si tratta di un malfunzionamento frequente che sta creando notevoli disagi ai pazienti e al lavoro quotidiano dei farmacisti.

Federfarma Veneto ci tiene a sottolineare che le farmacie non sono in alcun modo responsabili di detti disservizi e informa di essersi già attivata presso le autorità regionali competenti per segnalare il problema e sollecitarne una pronta risoluzione.