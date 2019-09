Doppio appuntamento nel weekend

VILLADOSE (RO) - La società del presidente Roberto Dolcetto è alle ultime battute nell'organizzazione di due importanti giornate dedicate al ciclismo juniores. Infatti, sabato 7 e domenica 8 settembre sono in programma rispettivamente ad Agna (PD) il "1° Memorial Orlando Patrese - Orlando Dante - Gastone Degan" e a Villadose (Ro) il "40° Gran Premio Comune di Villadose e 1° Memorial Emanuele Bettonte".

Si tratta di una importante due giorni dove parteciperanno i più importanti atleti delle tre Venezie, Emilia Romagna e Toscana, molti dei quali reduci dal recente giro della Lunigiana, gara internazionale.

A tale manifestazione hanno partecipato anche Giacomo Rosignoli e Sebastian Kajamini dell'Angelo Gomme Villadose, i quali si sono confrontati con i migliori atleti europei. Ottima è stata la loro prestazione in tutte le quattro tappe, concluse sempre nelle prime posizioni, Il migliore risultato è arrivato nell'impegnativa tappa in salita dove si è distinto Giacomo Rosignoli, il quale ha concluso la corsa a tappe all'undicesimo posto della classifica generale.

Alla due giorni organizzata dalla ciclistica Villadose Pasta Sgambaro, gli atleti del direttore sportivo Carlo Chiarion arrivano in forma e motivati per fare bella figura in entrambe le gare di casa.

La manifestazione di Agna è stata voluta da Diego Marega e dalla famiglia Patrese, per onorare il padre Orlando, mitico direttore sportivo del Velo club Mantovani di Rovigo, e Gastone Degan, eccellente atleta della società polesana. A loro si è unito Davide Dante, campione italiano juniores su strada nel 1992, per celebrare la memoria del padre Orlando.

La corsa di Villadose si svolgerà sul classico circuito Villadose - Cambio - Villadose di km. 7,800 da ripetere 16 volte per un totale di km. 124,800. Negli ultimi due anni gli atleti del Villadose Pasta Sgambaro hanno sfiorato il successo con Enrico Pasqualotto e nel 2018 con Matteo Pongiluppi.

Sarà quindi grande festa del ciclismo, in riva sinistra e destra del fiume Adige, per festeggiare e ricordare chi ha segnato la storia del ciclismo in questo territorio veneto.