Il Francesco Gabrielli presenta la squadra della città

ROVIGO - Una presentazione che dice tutto sulle aspirazioni di questo Rovigo ssd, che vuole tolgiersi delle belle soddisfazioni dopo il secondo posto della scorsa stagione, sapendo che questo campionato sarà ancora più difficile di quello appena trascorso.Il primo a parlare è stato propriodicendo: "Lo scorso anno ci siamo presentati per la prima volta in piazza a Rovigo; questa volta siamo venuti direttamente qua allo stadio, ma vi assicuro che l'emozione è la stessa, forse ancora di più, dato che il progetto è sempre più ambizioso e importante e certamente ci darà tantissime soddisfazioni". "Abbiamo formato una squadra di tutto rispetto e vogliamo pensare in grande".Successivamente èche specifica: "Non vedo l'ora di vedere le potenzialità di questa squadra, dato che sicuramente sarà in grado di farsi valere nel prorprio campionato, attendiamo e vediamo cosa succede, ma da parte mia c'è fiducia per fare bene".In seguitoche racconta: "Lo sport unisce e fa bene ai ragazzi, per cui cerchiamo sempre di trarne il meglio e fare il possibile per imparare dallo stesso". Poco dopo ha parlato: "Sono contento che questa amministrazione comunale abbia capito l'importanza di questo progetto e di questa società, che crescerà sempre di più e sarà un punto di riferimento per molti".Non poteva mancare ovviamente, che spiega: "Domenica avremo già una partita veramente dura e che ci impegnerà, dato che il nostro avversario è il Pettorazza Grimani, squadra difficile da battere e ostica, ma noi dobbiamo subito conquistare punti pesanti per il nostro cammino; siamo carichi e possiamo distinguerci per il nostro gioco".Infine è il responsabile del settore giovanile,, che dichiara: "Siamo a buon punto con le iscrizioni, nonostante le tante difficoltà che abbiamo avuto per i fatti di cronaca che sono accaduti in queste ultime settimane". "Vogliamo continuare a crescere per avere un settore giovanile sempre più competitivo".







Stefano Spano