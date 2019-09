Approvata la costituzione di una aggregazione di Comuni 

ROVIGO - La Giunta ha integrato l'adesione del Comune di Rovigo al bando pubblico regionale per la costituzione di innovation-lab diretti al consolidamento/sviluppo del network "Centri P3@-palestre digitali" e alla diffusione della cultura degli open data” approvando la costituzione di una aggregazione di Comuni, comprendente Rovigo, Adria e Villadose.

Il Comune di Rovigo sarà capofila dell'aggregazione di Comuni, e fungerà da referente ed interfaccia con l'Amministrazione Regionale;

Lo scorso 19 marzo la Giunta della Regione Veneto ha approvato il bando per la costituzione di Innovation Lab diretti al consolidamento/sviluppo del network “Centri P3@-Palestre Digitali” e alla diffusione della cultura degli Open Data, in attuazione del Programma Operativo POR FESR 201 4-2020, Asse 2 "Agenda Digitale", Azione 2.3.1 "Soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, per l'acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT (eSkills)". Con l’adozione dell’Agenda Digitale del Veneto 2020 (ADVeneto2020) la Regione intende, da una parte, potenziare le infrastrutture e le piattaforme digitali attraverso le quali le amministrazioni pubbliche del territorio interloquiscono con i loro stakeholders e, dall’altra, adeguare le competenze digitali degli operatori, necessarie per realizzare un'efficiente open digital transformation;





Gli Innovation Lab (“Laboratori di innovazione aperta”) sono luoghi fisici di incontro e di partecipazione attiva per favorire un approccio partecipato alla creazione, ammodernamento e diffusione di servizi pubblici digitali e l’utilizzo e analisi degli Open Data (c.d. dataset pubblici).

Il ruolo degli Innovation Lab è anche quello di fare rete con i centri P3@ attuali e di futura costituzione, così come previsto dal bando sopra citato, al fine di elevarne le qualità ed i servizi, per la candidatura a “Palestre Digitali” (intesi quali centri pubblici per l’accesso, l’acculturazione e l’assistenza ai servizi digitali e la diffusione della cultura);

l'Azione 2.3.1 contempla quali beneficiari i Comuni (singoli o associati), individuando come "target finale" le PMI venete, le start-up tecnologiche, i cittadini e le loro aggregazioni, i quali con i dati di qualità offerti dalla Pubblica Amministrazione saranno incentivati a sviluppare applicazioni e servizi utili per la collettività.