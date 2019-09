BADIA POLESINE (RO) - L'appello dei familiari d’inizio luglio a Zaia: "Non possiamo pagare tutto noi con le rette" è rimasto come prevedibile inascoltato o se preferite senza risposta. Il silenzio delle istituzioni, però, non placa la preoccupazione dei famigliari degli ospiti della Casa del Sorriso di Badia Polesine; certamente non seda la rabbia del gruppo firmatario. Anzi l’insoddisfazione aumenta come la frustrazione di chi sente cittadino trascurato e intanto vede irrisolti i problemi. Già il 29 novembre scorso nell’aula del consiglio comunale (LEGGI ARTICOLO) e in altre occasioni i familiari hanno fatto sentire la loro voce.

La sperequazione con le strutture private appare scandalosa, denunciamo gli interessati che rincarano la dose ricordando come, dopo gli scandali del 2014 in cui ci furono dei morti agli Istituti Polesani di Ficarolo con conseguente ventilata minaccia di chiudere alcuni reparti, di fatto gli istituti sono stati premiati col riconoscimento di 50 posti letto convenzionati in più: “… misteri della politica” ha sospirato un familiare.

Nel frattempo, la situazione economica della “Casa del Sorriso” non dà segni di miglioramenti e appare chiaro che l’equilibrio di bilancio, semmai sarà possibile, si raggiungerà con ulteriori salassi per le famiglie, “Tutto questo nell’indifferenza delle Istituzioni”.





Quel che più infastidisce i firmatari è proprio questo: “Nessuno sembra aver a cuore la situazione, in qualche caso insostenibile, in cui versano ospiti e famiglie, ha detto G.B., siamo alla disperazione e alcuni sono stati costretti ad intaccare il patrimonio di famiglia per onorare la retta; soprattutto chi non beneficia dell’impegnativa sanitaria si trova a sborsare anche 2.40 euro al mese ma non va meglio agli autonomi che versano almeno 1.500 euro”.

La latitanza della Regione Veneto in primis ma anche del comune di Badia Polesine su questo problema, meriterebbe una spiegazione. “Meno sagre, inaugurazioni e feste, invoca il nostro interlocutore per Zaia e più attenzione ai Veneti” alla faccia del “prima gli italiani”.

Ugo Mariano Brasioli