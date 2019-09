Italia Nostra: "Troppi polli a Taglio di Po"

TAGLIO DI PO (Rovigo) - "Pollina e mosche, mosche e pollina, sembra un mantra, una fetida cantilena che si ripete senza soluzione di continuità"."Si sente spesso dire: "Non si muore per un po' di puzza", ma neppure si vive bene, anzi, è provato che ha comunque effetti sulla salute. E se ci aggiungiamo le mosche che invadono le case di Taglio di Po prossime agli allevamenti intensivi di polli l'infelice quadro è servito".Ad essa corrisponde un aumento delle emissioni odorigene, puzza, insomma, e mosche moleste che infastidiscono i cittadini e gli ospiti delle attività turistiche e di ristorazione costringendo i proprietari a personali e costosi interventi di disinfestazione e mille disagi, pur non avendo alcuna responsabilità".Sottolineando con forza:L'ottica dei proprietari è sempre quella del rendimento massimo, oltre il sostenibilmente razionale". E qui la domanda chiara: "Ma quale tipo di prodotto potrà mai uscire da un allevamento, sostenuto probabilmente da presidi farmaceutici per evitare malattie e questo sarà poi un alimento o, più prosaicamente, un cibo qualunque? Perchè "alimento" è parola troppo elevata per il prodotto di questi lager da"galline in fuga"; poi i polli finiranno sulle nostre tavole col loro carico di sostanze che assorbiremo.".I prodotti certificati sono ricercati, economicamente vantaggiosi anche per chi li produce, rispettano l'uomo e l'ambiente in cui vive; e, magari, portano pure qualche posto di lavoro in più rispetto ai carnifici industriali". "Oltretutto ha un senso realizzare nuovi allevamenti di polli in un Paese come l'Italia che soddisfa già la propria domanda al 108%?Servono all'esportazione verso l'estero? E a noi puzza e mosche. Credo che al sindaco di Taglio di Po Francesco Siviero vada dato il sostegno e la forza per opporsi ragionevolmente a nuovi allevamenti e che noi cittadini dobbiamoessere da pungolo per questo".