PADOVA - Sarà una grande festa quella in scena dalle 20 di Lunedì 16 settembre presso il Best Western Plus Net Tower di Padova, dove il Comitato Regionale Fipav Veneto ha organizzato una serata speciale, con ospiti prestigiosi coinvolti in due mini talk show specifici e numerose premiazioni che riguarderanno le società venete che si sono contraddistinte conquistando delle promozioni, vincendo titoli regionali o nazionali, ma anche singoli atleti, tecnici e dirigenti della nostra Regione che si sono distinti con la maglia azzurra. Una serata speciale, quindi, per celebrare le eccellenze venete, quelle società e selezioni regionali, che tante soddisfazioni hanno regalato al movimento pallavolistico regionale veneto.

Si tratterà di una serata unica nel suo genere, che metterà insieme i protagonisti dei campionati regionali di serie C, serie D e giovanili, con alcuni tra i più celebri e apprezzati campioni del mondo del volley.

Saranno infatti moltissimi gli ospiti prestigiosi che parteciperanno alla Festa della Pallavolo Veneta, a partire dal Presidente Nazionale Fipav Bruno Cattaneo e dal suo Vice, Adriano Bilato. Insieme a loro interverranno nel corso della serata anche Dragan Travica, palleggiatore della Kioene Pallavolo Padova, Enrico Cester, centrale della Calzedonia Verona, entrambi impegnati nel campionato maschile di SuperLega, Chiara Scacchetti, palleggiatrice del Sorelle Ramonda-Ipag Montecchio Maggiore (A2 Femminile) ed un'atleta dell'Imoco Conegliano (A1 Femminile).