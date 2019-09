Giù il sipario tra i sorrisi

ROVIGO - Con una grande festa in centro storico è calato il sipario sull'edizione 2019 della CorriXRovigo. Una stagione che ha fatto ancora una volta il pieno di consensi e partecipazione grazie all'apprezzata formula che ha alternato tappe in città ad altre nelle zone circostanti il capoluogo di provincia. In media più di 300 podisti e camminatori per ciascun ritrovo del giovedì sera. Le oltre 500 magliette giallo fluo preparate dall'organizzazione sono state vendute un appuntamento dopo l'altro. Insomma, un vero e proprio successo che conferma la voglia di correre di Rovigo e l'attaccamento a una manifestazione che ha saputo conquistare sportivi di ogni età grazie a percorsi sempre nuovi e originali in grado di coinvolgere tante altre realtà del territorio.

L'ultima tappa è andata in scena ieri sera in piazza Garibaldi, sede della partenza e dell'arrivo dell'ultima sgambata dell'edizione 2019. Partenza ritardata di mezz’ora per evitare la sovrapposizione con il Festival Opera Prima che si stava svolgendo in piazza Vittorio Emanuele II. Poi alle 20.30 tutti sotto l'arco gonfiabile dello start posto davanti alla Parafarmacia Piazza Garibaldi, che ha ospitato l'evento offrendo un omaggio a tutti i partecipanti. Tra le collaborazioni di giornata anche quella con la Pugilistica Rodigina che ha guidato il riscaldamento di podisti e camminatori con i maestri Enrico Pizzardo e Cristiano Castellacci.

Dopo il via il colorato plotone ha affrontato un circuito cittadino di 5 chilometri, da percorrere una o due volte, che ha toccato le principali vie e piazze del centro storico. Tra i partecipanti anche il sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo e l'assessore allo sport Erika Alberghini, presente anche l'assessore allo Sviluppo sostenibile Dina Merlo. Da parte dello staff CorriXRovigo un sincero grazie all’amministrazione comunale che ha sostenuto la manifestazione con il patrocinio e alla polizia locale che ha sempre permesso il regolare svolgimento delle tappe. Un ringraziamento anche ai tanti volontari che hanno presidiato il circuito e alle associazioni Down Dadi, Giovani in Cammino e Uguali Diversamente, sempre disponibili per il ristoro di metà percorso.

All’arrivo nel village allestito in piazza Garibaldi ad attendere i partecipanti l'acqua di Water&Wine, con gli ormai noti bicchieri biodegradabili della campagna "no waste" che ha caratterizzato tutta la CorriXRovigo 2019. E poi i sali minerali offerti dalla Parafarmacia Piazza Garibaldi e le macedonie di frutta offerte dal Caffè Thun, che ha anche messo in palio tre premi ad estrazione. I runner hanno anche avuto l'occasione di acquistare i prodotti di Corte Carezzabella presente con un proprio stand, e di provare le scarpe dello sponsor tecnico Finish Line. Ad arricchire la piazza anche l'esposizione di auto di Aciemme Automobilli. La CorriXRovigo ora va in vacanza, ma già si sta lavorando all'edizione 2020. L'appuntamento con tutti gli sportivi è per questo inverno con l'ormai tradizionale Bice.run Xmas Edition, la podistica dei Babbo Natale.

Hanno sostenuto la settima edizione della CorriXRovigo: il main sponsor Polis Ceramiche, Aciemme Automobili, Silla, Goa Goa, Centro Attività Motorie Bianalisi Veneto, Pizzeria “La Deliziosa”, Attico Immobiliare, Salone Gaudenzi, Angeli 6 Lacoste Colmar, Striscia la piadina, Parafarmacia Piazza Garibaldi, Corte Carezzabella, Water&Wine, Irsap, Tecnocopy, Ops Group, Bagno Perla, Aics, Archimedia.