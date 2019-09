In prima categoria solo scontri per il vertice

ROVIGO - Giornata impegnativa per le rodigine in prima categoria con un solo derby polesano tra; entrambe le squadre arrivano da una sconfitta e vogliono rifarsi da subito cercando di ottenere tre punti importanti in chiave salvezza., formazione arrivata ai playoff la scorsa stagione, mancherà all'appello ancora Fusetti.usciti vittoriosi dallo scontro con la Tagliolese, uno scontro difficile per la Fiessese, che vuole mantenere questo trend e vincere un'altra sfida per rimanere in vetta. Dopo la sconfitta a tavolino con il Borgo Veneto,per trovare la prima vittoria del campionato, anche se mancherà Penzo, Fuolega e Socciarelli all'appello.uscita amareggiata dalla sconfitta casalinga con il Cavarzere. Quest'ultimo sarà l'avversario del Granzette che si è rinforzato con gli arrivi di Lissandrin e Lazzari.







Stefano Spano



2. giornata prima categoria girone D

BORGO VENETO - LA ROCCA

CAVARZERE - GRANZETTE

FIESSESE - COLLI EUGANEI

NUOVO MONSELICE - LOREO

ROVIGO - SOLESINESE

TAGLIOLESE - PETTORAZZA

UNION VIS - BASSA PADOVANA

VILLA ESTENSE - ABC