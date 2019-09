L'Itas Assicurazioni si gioca tutto in gara due contro Vicenza

ROVIGO - Tutto in una gara. La salvezza diretta dell'Itas Assicurazioni Baseball Softball Club Rovigo si decide domenica 15 settembre tra le mura amiche della Tassina. Alle 11 è in programma gara due contro il Valbruna Palladio Vicenza. Il meteo ha deciso di prolungare allo sfinimento la sfida tra rossoblù e berici e, dopo il rinvio durante la stagione regolare, anche il recupero giocato lo scorso fine settimana è stato interrotto dopo gara uno a causa di un violento acquazzone. Si riparte con il Rovigo in vantaggio grazie al successo per 7-1 in gara uno.

Ma non basta. Per sperare di evitare i playout, la squadra del manager Fidel Reinoso deve innanzitutto aggiudicarsi anche gara due. Anche questo, però, non sarà sufficiente. Per la salvezza matematica occorrerà che il Ponzano Veneto non faccia bottino pieno contro il Reggio Emilia nell'altro recupero interrotto lo scorso weekend per oscurità: in questo caso oggi si è ripartiti dal sesto inning di gara due con Reggio avanti 3-0, ma Ponzano ha vinto gara uno.

A parità di punti i polesani finirebbero dietro al Ponzano a causa degli scontri diretti sfavorevoli. In casa rossoblù c'è molta fiducia. Nonostante una stagione di alti e bassi, c'è la convinzione di poter chiudere la stagione regolare senza lo spiacevole strascico dei playout: ad attendere la settima classificata del girone B c'è lo Junior Parma. Un avversario che Rovigo vuole a tutti i costi evitare.