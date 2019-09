I complimenti di Luca Zaia e di Isi Coppola per La Fenice di Lusia

ricordata da Prando anche nella storia autorizzativa del progetto di recupero del nuovo polo scolastico.L'atteso momento dall'amministrazione guidata da Luca Prando e dalla comunità è diventato realtà ( LEGGI ARTICOLO ): le scuole dell'infanzia, la primaria e le medie sono raggruppate in un unico edificio, sicuro, efficiente, multiserviziPregiatissimo Sindaconel ringraziarla per il gentile invito, mi spiace comunicarle che non potrò partecipare alla cerimonia di intitolazione del nuovo polo scolastico, a causa di concomitanti impegni istituzionali.Accorpando le tre scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado in un unico plesso moderno, all'avanguardia in sicurezza, con spazi per laboratori creativi e tecnologico-scientifici, significa creare una continuità nel percorso formativo dei bambini, coadiuvando i genitori nel difficile compito di conciliare i tempi del lavoro con gli impegni famniliari.Nell'augurare buon lavoro per le future progettualità, desidero porgere il saluto della Regione Veneto e mio personale.

Luca Zaia

. L'ex assessore regionale si congratula e si auggiunge agli auguri di buon lavoro ricordando la fondamentale funzione della scuola nella formazione dei cittadini di domani.Caro Luca,Ammetto che un po’ di “coccolone” (tra virgolette) mi è venuto leggendo la tua affettuosa lettera di invito e, soprattutto, sfogliando il bellissimo libretto che celebra questa giornata.Ti ringrazio, davvero di cuore, per il pensiero che hai avuto nel voler condividere con me questo ricordo e sono sicura che la tua comunità, tutti i cittadini di Lusia, apprezzeranno e sapranno fare tesoro di un Sindaco che, nonostante l’attualità politica, ancora crede e valorizza impegno e ideali politici.Un caro abbraccio a tutti, con l’affetto di sempre

Isi Coppola