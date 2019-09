Lo Scardovari vince la sua prima partita, male il Porto Viro

ROVIGO -"Questa prima vittoria in promozione ci fa stare bene; anche se qualcosa in più l'avrei voluto, ma va bene così, perchè siamo stati uniti fino alla fine e ci siamo tolti delle belle soddisfazioni". Così il misterche commenta successivamente: "Avevo tanti ragazzi in forma domenica e questo ha fatto palesemente la differenza, dato che non abbiamo mai mollato e siamo arrivati alla fine della partita con tanta forza e voglia di fare gol, peccato sia stato solo uno, ma la forma fisica c'è". Poi parlando della partita di mercoledì sera 18 settembre alle ore 20.30 in Coppa: "Giocheremo contro un Porto Viro che arriva da una brutta sconfitta ed è alla ricerca di riscatto, per cui vuole arrivare alla vittoria a tutti i costi". "Noi faremo quello che abbiamo sempre fatto, nè più nè meno".una partita da dimenticare per la squadra di Matteo Tiozzo, che si deve subito rialzare e pensare lla sfida del Trofeo Veneto a Scardovari, dove non potrà sbagliare, altrimenti sarà fuori dalla competizione. I ragazzi gialloblù rimangono ultimi in classifica, soprattutto a fronte della differenza reti assai negativa.Una sconfitta che non fa bene, ma che probabilmente è frutto anche di episodi; i gol per la formazione rodigina sono stati siglati da Paldetti e dal solito Manfrin, che ormai è un riferimento importantissimo nella zona offensiva. Anche i giocatori del Badia Polesine saranno impegnati mercoledì 18 settembre nel Trefeo Veneto in casa contro il Sitland Revereel, anche se il passaggio del turno è già compromesso.

A.LEGNARO - CAMPIGO 1 - 2

AZZURRA 2 CARRARE - U.GRATICOLATO 6 - 0

SAONARAVILLATORA - FAVARO 1 - 1

CURTAROLESE - VIGOLIMENESE 0 - 1

MESTRINO RUB. - C PORTO VIRO 6 - 0

MIRANESE - U.CADONEGHE 2 - 0

S.G.IN BOSCO - PIOVESE 4 - 2

SCARDOVARI - JANUS NOVA 1 - 0



Classifica

CAMPIGO 6

S.G.IN BOSCO 6

MIRANESE 6

VIGOLIMENESE 6

SAONARAVIL. 4

FAVARO 4

AZ.2 CARRARE 3

MESTRINO RUB. 3

A.LEGNARO 3

JANUS NOVA 3

SCARDOVARI 3

PIOVESE 0

U.CADONEGHE 0

CURTAROLESE 0

U.GRATICOLATO 0

C PORTO VIRO 0



Prossimo turno

PORTO VIRO - CURTAROLESE

CAMPIGO - DUE CARRARE

FAVARO - JANUS NOVA

MESTRINO - LEGNARO

PIOVESE - SCARDOVARI

CADONEGHE - SAONARA V.

GRATICOLATO - SAN GIORGIO

VIGOLIMINESE - MIRANESE



2. giornata promozione girone A

ALBARONCO - VIRTUS 2 - 0

C. MOZZECANE - POVEGLIANO 2 - 0

CASTELNOVOS. - OPPEANO 0 - 2

COLOGNA C. - BADIA POL. 3 - 2

ISOLA - MONTORIO 1 - 1

NOGARA - S. RIVEEREEL 0 - 3

PESCANTINA - A. CAVALPON. 1 - 1

S.G.LUPATOTO - ATL CEREA 0 - 0



Classifica

S. RIVEEREEL 4

A. CAVALPON. 4

C. MOZZECANE 4

OPPEANO 4

ATL CEREA 4

MONTORIO 4

COLOGNA C. 4

ALBARONCO 3

VIRTUS 3

BADIA POL. 3

S.G.LUPATOTO 1

PESCANTINA 1

CASTELNOVOS. 1

POVEGLIANO 1

ISOLA 1

NOGARA 0



Prossimo turno

CEREA - NOGARA

AURORA - SAN GIOVANNI L.

MONTORIO - ALBARONCO

OPPEANO - BADIA

PESCANTINA - ISOLA

SITLAND - CASTELNOVOSANDRA'

VIRTUS - MOZZECANE