Rovigo ancora una volta capitale della nefrologia

ROVIGO - E’ partito il 16 settembre, e sino al 19, il corso intensivo che la scuola nazionale di Ecografia Nefrologica della società Italiana di Ecografia (Siumb) in collaborazione con l'Azienda Ulss 5 Polesana organizza a Rovigo il “7 corso nazionale di Nefrologia Interventistica e tecniche ecoguidate”.

Si tratta di un corso di formazione nazionale, patrocinato dalla società Italiana di Nefrologia (Sin), riservato a soli 20 nefrologi provenienti da diverse Regioni ed Università italiane (Liguria, Puglia, Campania, Toscana, Lazio, etc) che si riuniscono a Rovigo e, sotto la guida di docenti esperti, vengono formati circa l'utilizzo dell'ecografo nella esecuzione di interventi chirurgici al fine di rendere più sicure manovre invasive che se eseguite alla cieca determinano un certo numero di fallimenti e di complicanze.

L'uso dell'ecografo permette di gestire al meglio la popolazione dei pazienti affetti da malattia renale cronica e non, che nella sola provincia di Rovigo ammonta a circa 25000 persone: questo elevato numero di pazienti determina la necessità di eseguire le più comuni manovre interventistiche non solo in sicurezza per il paziente, ma anche in tempi il più possibile contenuti così da ridurre i tempi di attesa.

L'ecografia infatti permette una buona visualizzazione delle strutture anatomiche e determina la possibilità di effettuare manovre potenzialmente pericolose con minori rischi per il paziente e maggiore sicurezza per il medico operatore, migliorando la qualità del servizio offerto ed aumentando la fiducia nei confronti del Ssn.

Ogni medico dovrebbe saper utilizzare al meglio l'ecografo al fine di permettere una riduzione dei tempi di diagnosi e quanto meno una riduzione delle possibili diagnosi differenziali. “L’ Azienda Ulss 5 Polesana e l’Ospedale hub di Rovigo, attraverso il dottor Fulvio Fiorini, Primario - spiega il Direttore Generale Antonio Compostella - ospita in città da ormai sette anni questo importante evento, finalizzato al miglioramento qualità professionale e assistenziale, a fianco dei maggiori esperti italiani di Nefrologia interventistica, allo scopo di confrontarsi e trasmettere le migliori evidenze scientifiche a tutti”. Molti sono i Medici dell'Ospedale di Rovigo che partecipano al corso in qualità di relatori, questo a dimostrazione dell'elevata competenza raggiunta dagli operatori dell'Azienda Ulss 5 Polesana, che si pone così all'avanguardia della Nefrologia Ecografica diagnostica ed Interventistica nazionale: la Nefrologia dell'Ospedale di Rovigo è fra l'altro uno dei pochi centri in Italia che si occupa di interventistica endovascolare delle fistole da emodialisi.

Si tratta dell'unico corso italiano di questo tipo e di questo livello dove alla parte formativa più tradizionale data dalle lezioni frontali viene associata la parte pratica dove il medico utilizza l'ecografo ed esegue manualmente le procedure interventistiche su manichini. A questo importante evento parteciperanno i maggiori esperti nazionali di Nefrologia interventistica: oltre ai maggiori esperti nazionali di Nefrologia interventistica quali i professori Mereghetti, Bachini, Loiacono, nonché alcune delle migliori professionalità della Azienda Ulss 5 Polesana di Rovigo quali i dottori Fogato, Natali, Pisano, Pizzarella, Saltari.