Scuole dell’infanzia senza futuro per Morini

BADIA POLESINE (RO) – L’amministrazione comunale, riconoscendo il ruolo sociale delle scuole paritarie, ha rinnovato gli schemi di accordo con le due scuole dell’infanzia private aderenti al Fism presenti nel territorio comunale per l’anno 2019-20, vale a dire con la scuola “Paola di Rosa”, attiva nel capoluogo, e la “Mons. Berardo”, che si trova invece nella frazione di Villa d’Adige. Le cifre assegnate 23.500 euro alla “Paola di Rosa” e di 9.500 euro alla “Mons. Berardo” sono subordinate all’effettiva attività degli istituti e verranno dunque corrisposte al termine dell’anno scolastico.

In merito alla notizia interviene però Nicola Morini, presidente provinciale Fism, per ricordare che, quando ancora era sindaco Meneghin (fine anni ottanta), era stata fatta una convenzione pluriennale con le scuole dell’infanzia paritarie (che a quel tempo comprendeva anche quelle di Crocetta e di Villafora) del valore di 100 milioni di lire, proporzionalmente ridotti con la cessazione delle due scuole nelle frazioni. Allora la Paola di Rose aveva 70 bambini, con le altre si arrivava a 140, per cui quella cifra pro capite era di circa 700mila lire per bambino (più o meno 369 euro attuali).

“Fino al 2011 - precisa Morini - questa era la situazione e la Paola di Rosa riceveva circa 35mila euro annuali, fin che non è intervenuto l’assessore Cristian Sartori (allora in forza UDC) che inopinatamente l’ha ridotto a 23.500 euro ovvero poco più di 200 euro per bambino, contro una media che nel Veneto supera i 500 euro”. La convenzione era unica e c’era una commissione paritetica per decidere la ripartizione del contributo, commissione che oggi non c’è più, con l’unico risultato che la scuola del centro è penalizzata in proporzione agli utenti. “Non entro nel merito delle scelte comunali - dice ancora il presidente della Fism - ma è pur vero che la flessione della natalità (in Polesine è del 35% in dieci anni e a Badia sfiora il 45%) imporrebbe una riflessione sul fatto che oggi due asili a Badia sono troppi e lo saranno ancor più nei prossimi anni”. Il riferimento ai fatti dell’agosto 2016 attorno all’asilo nido comunale, per il quale si era prospettato l’affidamento della gestione all’associazione Giuseppina Fumagalli, che già conduceva la paritaria Paola di Rosa, è chiaro.

Tutti ricordano come le polemiche sollevate dai malumori del Gruppo Genitori del nido comunale, portarono l’amministrazione di Fantato a fare dietrofront, nonostante l’intenzione del sindaco di proseguire. “Sul disimpegno da parte mia da quell’operazione - ricorda Morini - pesò anche la considerazione che l’asilo comunale non era a norma e presentava problemi strutturali che segnalai, senza contare che in quel momento all’asilo comunale su 40 bambini solo 3 pagavano regolarmente la retta; gli altri, a vario titolo, godevano di discutibili esenzioni. Se si considera il costo pro capite di ciascun bambino (circa 10mila euro l’anno) è facile ipotizzare che, permanendo questa situazione, si arriverà al fallimento”. Il problema maggiore però risiede, secondo Morini, nell’inerzia della politica locale incapace di fare scelte coraggiose.

“Sono convinto - conclude Morini - che così come sono gli asili di Badia non hanno futuro”.

Ugo Mariano Brasioli