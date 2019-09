Sarà ancora spettacolo per il terzo turno per il Trofeo Veneto di seconda categoria

ROVIGO - Anche per il terzo turno del Trofeo Veneto di seconda categoria di mercoledì 18 settembre alle ore 20.30, non mancheranno le emozioni.A Papozze invece si giocherà mercoledì come tutte le altre, per il passaggio del turno, contro lo Zona Marina; in caso di pareggio passerebbe la formazione di Oca Marina, per differenza reti a favore., con due vittorie consecutive e una differenza reti vantaggiosa riseptto alla Villanovese, che dovrebbe vincere con uno scarto di tre gol. Frassinelle già passato, ma giocherà ugualmente contro la formazione del Canalbianco in trasferta per un derby anticipato., infatti basta anche solo un pareggio ai ragazzi di mister Cristian Sagredin, che hanno dimostrato di essere una formazione in forma e pronta ad ogni situazione. Infine il Beverare ha visto togliersi la possibilità di una passaggio del turno per un errore burocratico che ha tolto un punto alla compagine rodigina.