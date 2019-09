Ottimo inizio di stagione 

ROSOLINA (RO) - Esordio da urlo in Coppa Veneto per la Project Star. Nel palasport di Rosolina (Rovigo) le bassopolesane hanno vinto 3-0 (25-15, 25-9, 25-17) contro l’Aduna Volley, che partecipa al campionato di serie C.

La prima partita di una nuova stagione nasconde sempre insidie e incognite, perché quando contano i punti tutto può cambiare ed essere diverso da come immaginato. Un esame importante ampiamente superato dal Procjet.

“Per noi una bella gara, sotto il profilo del gioco c’è stata qualche imperfezione - commenta il presidente Mirco Mancin - ma è normale che sia così al primo vero test stagionale, le ragazze hanno messo grande attenzione giocando con il giusto approccio e di questo sono davvero felice, come dell’inserimento delle nuove atlete, che hanno portato freschezza e una importante variabilità di gioco. Sabato ci aspetta la seconda partita contro una squadra che partecipa al campionato di serie C, la Sicell Volpe di Fiesso, quasi un derby. Per noi a livello tecnico un altro gradino da scalare per presentarci al meglio in campionato”.





“È un periodo in cui stiamo lavorando intensamente - aggiunge il vicepresidente Gabriele Mancin - per cui non era semplice giocare questo primo match contro una squadra blasonata. A tratti abbiamo espresso un buon gioco, ma sono contento soprattutto dello spirito con cui siamo scesi in campo. È un ottimo inizio. Quindi ‘buona la prima’ come si dice in questi casi ma il calendario non dà respiro alle nostre ragazze che il prossimo sabato dovranno vedersela fra le mura di Fiesso con la forte compagine, sempre di serie C, del Sicell gs Volpe, che lo scorso campionato si è ottimamente posizionata a livello regionale”.