Finale da applausi, trionfa Anastasia Grymalska

LENDINARA (RO) - La vincitrice del torneo è Anastasia Grymalska (1.7) con classifica federale numero 7 in Italia, e attuale numero 339 al mondo. In semifinale ha battuto la sua compagna di squadra del Tennis Beinasco (TO) con la quale si fregiano del titolo di campionesse d’Italia in carica Federica Di Sarra (2.1) con il punteggio di 6/3 6/2.

In finale poi ha battuto la bulgara Elitsa Kostova (1.6) tesserata con la Canottieri Casale (AL) e con classifica federale equiparata alla giocatrice numero 6 d’Italia con il punteggio di 7/6 1/6 6/3, forse quest’ultima un po’ stanca in quanto reduce due giorni prima da una semifinale ad un torneo ITF 60.000$ in Israele che l’ha portata a raggiungere la classifica 207 al mondo e da un lungo viaggio fatto il sabato pomeriggio da Tel Aviv a Venezia e poi arrivata a Lendinara in notte fonda e della semifinale giocata la domenica mattina e vinta contro Anna Floris (2.1) per 6/3 6/0.

La finale è stata di una spettacolarità unica davanti ad un numerosissimo pubblico circa 400 persone che hanno ammirato dei scambi a dir poco eccezionali di altissimo e raro valore tennistico con le giocatrici che non si sono risparmiate nel colpire la palla. Basti pensare inoltre che è rarissimo assistere ad una finale di un torneo Open con due giocatrici di prima categoria.

Sicuramente questo torneo è stato grazie al valore delle giocatrici iscritte di sicuro il più importante nel Veneto, anzi probabilmente in assoluto nel territorio nazionale. Anche le fasi che hanno preceduto la finale sono state spettacolari, basti pensare che tre giocatrici con classifica 2.1, Anna Floris e la slovacca Michaela Honcova sono partite dagli ottavi di finale e Federica Di Sarra dai quarti finale.

C’è stata anche la partecipazione di tre giocatrici con classifica 2.3, la riminese Alessandra Mazzola, la svizzera Katerina Tsygourova e la Russa Maria Marfutina. Tra le giocatrici molte con classifica 2.4 di cui le tre che hanno raggiunto il tabellone finale, la fortemarmini Clarissa Gai, la padovana Gloria Ceschi e la lodigiana Maria Vittoria Viviani.

Tantissime soddisfazioni all’interno del circolo per questo torneo di altissimo valore ospitato sui campi di via Perolari con l’augurio che il prossimo anno si possa almeno eguagliare il torneo appena finito sempre grazie all’aiuto dei sponsor. Alle premiazioni era presente il vice Presidente Regionale della Fit Veneto Gianfranco Piombo, l’assessore del comune di Lendinara Irene Sasso e Mario Bertoncello in rappresentanza del main sponsor “Morato”.

Giudice Arbitro Titolare del torneo il presidente storico del circolo Franco Crivellaro, Giudice Arbitro Assistente Federico Ravara ed Arianna Saltarin, Arbitri di sedia delle fasi conclusive Cristian Osiliero, Matteo Gagliardo e Luigi Teti che ha arbitrato anche la finale.