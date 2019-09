MONTEBELLUNA (TV) - Domenica 15 settembre si è svolto a Montebelluna presso il Palamazzolovo il “Trofeo delle Regioni” di pattinaggio artistico a rotelle, gara di livello nazionale per le categorie giovanissimi ed esordienti, atleti di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni, provenienti da 17 Regioni d’Italia (mancavano all’appello solo Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Molise). L’Olimpica Skaters Rovigo anche in questa occasione era presente con una coppia artistico, formata da Alessia Berto e Riccardo Nale (Free Time Badia Polesine).





I due giovanissimi, rispettivamente di 9 e 10 anni, hanno ottenuto il pass per questo importante evento grazie alla vittoria conquistata ai recenti Campionati Regionali. Consapevoli dell’importanza di essere l’unica coppia a rappresentare il Veneto, i due giovani atleti hanno gareggiato con determinazione e sicurezza, confrontandosi con atleti ben più esperti, provenienti da regioni come il Lazio, la Lombardia e l’Emilia Romagna e conquistando un inaspettato 6° posto. Soddisfatti e sorridenti hanno partecipato alla premiazione e alla sfilata di chiusura indossando la maglietta di rappresentanza. Alla fine della manifestazione il Veneto ha conquistato uno straordinario 3° posto nella premiazione per regioni grazie alla somma dei punti acquisiti nelle varie specialità in gara.

Unanime è giunto il plauso del presidente della società rodigina Diego Brunizzo nonché degli allenatori Tiziana Maria Gasparetto, Marika Zanforlin e di tutti i consiglieri, entusiasti di questo più che brillante inizio di stagione sportiva.