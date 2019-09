Scaramucce tra primedonne in salsa Pd

ROVIGO -l’accusa principale di, ma pare quasi la reazione, sguaiata, di un amante tradito dall’amato, con tanto di frecciatine alla mancanza di buone maniere da parte del sindaco, probabilmente assorbite nel corso dei (troppi) studi.“In questa fine estate 2019, che coincide con i primi 100 giorni del nuovo sindaco Edoardo Gaffeo, vediamo gli effetti di una sindrome epidemica che potremo definireche sta sempre più manifestando la sindrome, adducendo come espediente il termine "prerogativa" del sindaco, vedasi il caso della scelta del segretario generale del comune di Rovigo Ballarin.Su questa scelta non è in discussione il valore o le capacità del prescelto, ma il metodo: il sindaco se ne è infischiato della maggioranza e dei 19 aspiranti segretari che hanno partecipato ad una "inutile e finta" selezione.In effetti, ed era stato deciso ascoltando i "soliti 4 amici al bar".e se il sindaco vuole essere l'uomo solo al comando (alla Salvini) evidentemente”.“In politica per avere rispetto bisogna prima saper rispettare, al sindaco glielo abbiamo già spiegato, ma il prevalere di studi economici ha forse oscurato l'etica ed il bon ton.” conclude Nello Chendi.per rispetto al ruolo istituzionale che ricopre da presidente del consiglio comunale di Rovigo."Trovo clamorosamente sbagliati modo e forma" aggiunge Azzalin che invita il collega consigliere Chendi a spiegarsi visto che, secondo lui, "Le sue parole non rappresentano né la volontà del partito né quella dei tanti elettori che ci hanno votato per cambiare la città".