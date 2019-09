Lezione con gli insegnanti ed esibizione del giovane campione Michele Andreoni

ROVIGO - Domenica 22 settembre alle ore 16.30, la sede dell’Academy Dance si trasformerà in un piccolo angolo di Buenos Aires, in cui gli insegnanti Cristina Garbini e Claudio Andreoni presenteranno, a chiunque fosse interessato, l’affascinante e ormai diffusissimo ballo del tango argentino. Nella prima parte del pomeriggio sarà possibile seguire una lezione di primissimi passi dedicata a chi non ha mai ballato il tango, mentre nella seconda parte l’incontro si aprirà ai tangueros più esperti per prendere per dar vita a una lezione di approfondimento. Il pomeriggio si concluderà con l’esibizione degli insegnanti e del giovanissimo Michele Andreoni, già campione 2019 di Emilia Romagna, Marche e Abruzzo, nella categoria Milongueros e con una bella ‘Milonga de la Tarde’ a cui tutti potranno partecipare. La partecipazione all’intero pomeriggio di attività è completamente gratuita.





Ma perché imparare il tango argentino oggi? Perché fra tutti i balli di coppia è il più emozionante e il più sensuale. Dal 2009 dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, il tango argentino è una vera metafora della vita di coppia, dove complicità, gestualità e musicalità si intrecciano creando un linguaggio non verbale di grande valore comunicativo. L’esecuzione dei passi si basa sull’improvvisazione e nessun tango sarà mai uguale a un altro; un piccolo viaggio di tre minuti dove infinite possibilità di intreccio dei corpi, a occhi chiusi e uniti nell’abbraccio, crea una relazione momentanea spesso indimenticabile.

Cristina e Claudio, ormai conosciutissimi nel mondo tanguero per la loro lunga esperienza come maestri e ballerini, ma anche per la loro empatia e affabilità, da molti anni insegnano con grande passione coniugando tecnica e creatività, elementi indispensabili per esprimere pienamente il tango in tutte le sue sfumature. Academy Dance si caratterizza per la divulgazione del tango Salòn, il tango per eccellenza per la sua eleganza, sviluppatosi nella decade degli anni ’40, l’epoca d’oro del tango e delle sue meravigliose orchestre argentine. L’obiettivo della scuola è trasmettere il tango nel rispetto delle sue tradizioni, ma anche delle sue evoluzioni. Gli insegnanti, infatti, nonostante la lunga esperienza maturata continuano il loro percorso di aggiornamento con i migliori professionisti di Buenos Aires, riuscendo così a proporre tecniche innovative e stimolanti per tutti i livelli di studio.

L’Associazione Sportiva Academy Dance, che proporrà corsi per tutti i livelli, base, intermedio e avanzato, ha sede nella bella sala del Circolo Sociale di Rovigo in via San Agostino 10, un ambiente caloroso che ben si sposa con il clima della milonga. Dopo la giornata di prova, per chi vorrà approfondire la conoscenza del tango, i corsi avranno inizio martedì 24 settembre alle ore 20.30.

Per ogni ulteriore informazioni visitare il sito https://www.academydance.eu o o contattare direttamente gli insegnanti al n. 347-0952962 o la segreteria di Academy Dance 320.0340840.